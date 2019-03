Ruy Irigaray toma posse como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

O novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul foi empossado pelo governador Eduardo Leite na manhã desta quarta-feira (27), no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. Ruy Irigaray passa a ocupar o lugar que inicialmente seria de Dirceu Franciscon, que optou por assumir seu mandato como deputado estadual.

“Além da agenda de superação da crise e das reformas do Estado, nós precisamos conciliar, com a mesma importância, uma agenda de desenvolvimento econômico. Essa agenda não é apenas da secretaria, mas ela é, sim, fundamental na articulação, seja através da Junta Comercial, dos bancos de desenvolvimento e na sua própria estrutura, para facilitar processos, fazer a interlocução com quem empreende, viabilizar novos projetos, atender os empreendedores para que nós possamos ter um ambiente de negócios mais atraente”, afirmou o governador.

Leite ainda destacou a importância de o Desenvolvimento Econômico estar junto do Turismo. “Temos grandes riquezas naturais, um enorme patrimônio histórico e cultural e a pasta vai poder articular esse grande cluster de bares, hotéis, agências de turismo, infraestrutura. Se tudo isso estiver bem amarrado e coordenado, poderemos, além de atrair turistas, gerar mais emprego e renda para o nosso Estado”, observou o governador.

O escolhido para assumir esse desafio, deputado estadual Ruy Irigaray, reúne as “qualidades e capacidades necessárias”, segundo Leite, para a gestão do setor. Empresário dos ramos dos transportes, combustíveis e agronegócio, o novo secretário agradeceu o convite do governador e garantiu que fará todo o esforço para cumprir sua parte na gestão.

“Vou propor um projeto de inovação, fazendo desse um novo momento para o Rio Grande do Sul. Fazer do Estado mais próspero, ágil e voltado aos investidores. Aceitei o desafio, governador, por ter a certeza de que nós deixaremos um legado para as próximas décadas”, disse Irigaray após tomar posse.

“A secretaria estará de portas abertas 24 horas por dia para as entidades representativas, deputados e secretários. Juntos, faremos um grande esforço pelo futuro do RS”, concluiu o novo secretário.

Currículo

Ruy Santiago Irigaray Junior é natural de Porto Alegre, nascido em 14 de outubro de 1982. Embora seja formado em Direito, trabalha desde os 12 anos. Aos 16 anos, fundou sua primeira empresa, no setor de alimentação, e começou a atuar nas áreas dos transportes e dos eventos. Possui, atualmente, negócios nos setores dos combustíveis, transportes e agronegócio. Irigaray entrou para a vida pública em 2018 ao eleger-se deputado estadual do Rio Grande do Sul.

Deixe seu comentário: