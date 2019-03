O novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul foi empossado pelo governador Eduardo Leite na manhã desta quarta-feira (27), no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. Ruy Irigaray passa a ocupar o lugar que inicialmente seria de Dirceu Franciscon, que optou por assumir seu mandato como deputado estadual.

