RZ2 recebe aporte do BRDE para investir em melhoria de software e expansão da estrutura

A RZ2, empresa brasileira especializada em software para checklist e plataforma de e-learning, acaba de receber um aporte do BRDE. No valor de R$ 380 mil, o investimento será destinado a melhoria dos sistemas CheckList Fácil e Treina Fácil, além da contratação de pessoas para a área de desenvolvimento, compra de máquinas e incremento das ações de Marketing – área para a qual a companhia já admitiu um analista e contratou uma Assessoria de Imprensa.

Com os investimentos, a meta é fomentar o crescimento da empresa, que tem ficado na média de 80% ao ano. Com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a RZ2 mantém também um escritório comercial no México.

A carteira de clientes conta com mais de 180 empresas de todo o Brasil, além de México e Chile, incluindo nomes como Ipiranga, Marisa, Riachuelo, Bobs, Anhanguera Kroton, O Boticário, China in Box, entre outros. Ao todo, os sistemas da RZ2 têm usuários em 11 países.

“Estamos no mercado desde 2009. Atuamos com uma metodologia de co-criação com ideias provenientes dos clientes e, com isso, desenvolvemos softwares que podem ser totalmente customizados, permitindo atender a todos os segmentos de mercado”, destaca o diretor da empresa, Rafael Zambelli.

O Checklist Fácil, plataforma de checklist eletrônico, oferece recursos para personalização diversos, com os quais o cliente pode criar itens a serem checados e auditados de acordo com as demandas específicas de seu negócio.

Já o Treina Fácil, sistema de ensino à distância gamificado, também é customizável, atendendo às necessidades de cada usuário.

“O aporte do BRDE nos permite investir ainda mais em inovação. Nossos sistemas ganharão evoluções que irão melhorar a experiência dos usuários, nossa empresa receberá incrementos de pessoal e estrutura que tornarão nosso poder de entrega ainda maior”, comenta Zambelli.

De acordo com o diretor, outras iniciativas de injeção de capital estão na mira da RZ2. Ainda em fase de sondagem, os projetos não podem ser detalhados, mas Zambelli adianta que serão voltados ao incremento da operação nacional e internacional da companhia.

“Mantemos o foco no crescimento. Nossa carteira de clientes está em franca expansão, o que exige esforços de melhoria contínua para garantir o fornecimento de soluções e serviços de alto nível”, finaliza o executivo.

