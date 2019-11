Saúde Sábado é Dia D de vacinação contra o sarampo para adultos de 20 a 29 anos

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Imunização é destinada aos adultos que não receberam as duas doses previstas no esquema completo Foto: Divulgação/SES Foto: Divulgação/SES

Este sábado (30) será o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo para adultos de 20 a 29 anos. A imunização é destinada às pessoas dessa idade que não tenham recebido as duas doses previstas para terem o esquema considerado completo.

A faixa etária é a com maior concentração nos casos registrados este ano no Estado e país. No Rio Grande do Sul, conforme orientação do Ministério da Saúde e SES (Secretaria da Saúde), a expectativa é que mais de 1,5 mil postos estejam abertos extraordinariamente para a ação.

O Brasil enfrenta um surto da doença este ano. Já são quase 12 mil casos registrados em 21 Estados, sendo que 87% estão concentrados em São Paulo, principalmente na Região Metropolitana. No RS já foram confirmados 44 casos em oito municípios: Porto Alegre (13), Cachoeirinha (15), Gravataí (8), Dois Irmãos (1), Ijuí (2), Alvorada (2), Canoas (2) e Tramandaí (1). Desses, 30% (ou 13 casos) foram em pessoas com idade entre os 20 e 29 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, há uma estimativa que quase 750 mil pessoas dessa faixa etária no RS não receberam nenhuma das doses da vacina contra o sarampo. A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger da doença e evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar a óbito.

A tríplice viral protege também contra a caxumba e a rubéola. O calendário básico oferece duas doses, a primeira aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral, que inclui proteção contra a varicela (catapora).

Histórico do sarampo no RS:

2019: 44 casos (até 23/11)

2018: 47 casos

2012-2017: sem casos registrados

2011: 8 casos

2010: 7 casos

A doença

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Qualquer indivíduo que apresentar febre e manchas no corpo (exantemas) acompanhado de tosse, coriza ou conjuntivite deve procurar os serviços de saúde para investigação, principalmente aqueles que estiveram nos 30 dias anteriores em viagem a locais com circulação do vírus.

Casos suspeitos devem ser informados imediatamente às secretarias municipais de saúde ou para o Disque Vigilância, por intermédio do número 150.

