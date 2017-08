Sábado ensolarado levou muito público à Expointer em seu primeiro dia

O dia ensolarado deste sábado (26) levou um grande público Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no primeiro da Expointer. A comemoração das suas 40 edições marcou a cerimônia de abertura da feira no Restaurante Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil. A história da mostra, que vai até o dia 3 de setembro, foi contada nos depoimentos de quem faz a Expointer, em exposições e em espetáculos artísticos. O dia ensolarado levou um grande público ao parque no primeiro dia do evento.

No ato oficial de abertura da Expointer 2017, o governador José Ivo Sartori afirmou que o dia era para celebrar o futuro. “Falamos muito de dificuldades nos últimos anos. Ainda temos um longo caminho pela frente até chegar à sustentabilidade política e econômica do país. Mas hoje é dia de celebrar, porque, apesar de tudo, a vida segue nos brindando com a esperança de um novo caminho”, afirmou.

“A prova está aqui, na Expointer. A vida real mostra que a saída está no trabalho, na cooperação e na superação. Está nas pessoas, nas mãos da gente”, enfatizou Sartori, ao celebrar a consolidação da Expointer, fruto de um longo trabalho de parceria de diversos atores, que nem sempre pensam igual, mas trabalham juntos para o bem de todos.

19ª Feira da Agricultura Familiar

A 19ª Feira da Agricultura Familiar, um dos espaços mais visitados da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, abriu as portas para o público na manhã deste sábado (26). Este ano, o pavilhão tem 201 empreendimentos familiares cadastrados, apresentando o trabalho de 1.340 famílias expositoras, oriundas de 131 municípios do Rio Grande do Sul. A cerimônia de abertura teve presença do governador José Ivo Sartori e do vice-governador José Paulo Cairoli, além do secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto.

“Cada agricultor que está aqui hoje, representa a força da indústria gaúcha. Tenho certeza de que este momento é de extrema importância para estas famílias, pois representa o reconhecimento do seu trabalho e dedicação”, afirmou Cairoli.

Para o secretário Minetto, a estrutura ajuda a impulsionar o setor. “Aqui, o agricultor tem a oportunidade de apresentar seus produtos a todo o estado. Com certeza, a Feira da Agricultura Familiar é uma grande vitrine não só para o produtor crescer, mas também para o consumidor conhecer de perto as riqueza do campo gaúcho”, disse.

Os expositores estão distribuídos em 198 espaços (145 agroindústrias familiares, 47 expositores de artesanato rural e indígena, plantas e flores, e seis expositores de Minas Gerais), além de quatro cozinhas. O objetivo da Feira é valorizar agroindústrias gaúchas incluídas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), em parceria com o governo federal e as conveniadas Emater, Fetag, Fetraf e Via Campesina.

Participaram da cerimônia, o secretário nacional de Segurança Alimentar, Caio Rocha, o secretário Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Ramos Roseno, e demais autoridades. (Govrs)

