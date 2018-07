O Linha Turismo da prefeitura de Porto Alegre realiza a 10ª edição do Tour Cervejeiro na Capital, neste sábado, 28, a partir das 14h. O roteiro passará pelas cervejarias Babel, 4beer e Portoalegrense, com saída às 14h e término aproximadamente às 18h. Local de saída: rua Travessa do Carmo, 84, bairro Cidade Baixa.

Deixe seu comentário: