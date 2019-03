Sabádo terá regatas na orla do Guaíba em comemoração ao aniversário de Porto Alegre

Por Gabriella Rocha*

As comemorações em homenagem aos 247 anos de Porto Alegre se estenderão ao final de semana, com Regata de Aniversário na orla do Guaíba neste sábado (30), próximo ao Gasômetro. O evento também celebra a Semana das Águas, do projeto Mexatchê.

Integrantes das equipes master, sênior e juvenil dos clubes gaúchos de remo Grêmio Náutico União, Vasco da Gama de Porto Alegre, Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre, Clube Almirante Barroso e Acares participarão de dez provas, em raias de até 500 metros. A regata foi organizada pela Federação de Remo do Rio Grande do Sul (Remosul). Com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), através da Diretoria de Esportes, Recreação e Lazer, a comemoração pretende impactar positivamente a qualidade de vida dos cidadãos, a partir de eventos que estimulem a saúde, educação e inserção social.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: