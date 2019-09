Sábado terá sol e temperatura alta em todo o Estado

Neste primeiro fim de semana de primavera o sol marca presença em todo o Rio Grande do Sul. As maiores temperaturas do final de semana serão registradas em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, que deve ter 29°C no sábado (27) e 32°C no domingo (28). Já as mínimas serão sentidas em São José dos Ausentes, na Serra, com 7°C no sábado (28) e 6°C no domingo (29).