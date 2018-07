Sabedoria de vida é tema de oficina da Unimed Porto Alegre

As experiências que temos ao longo da vida nos ajudam na construção do nosso caráter e discernimento. Para valorizar tais experiências, a Unimed Porto Alegre, por meio do programa Saúde do Idoso, promove oficinas sobre a sabedoria de vida no mês de julho.

A atividade faz parte do Programa Viver Bem e ocorre em Porto Alegre de forma gratuita. A oficina é exclusiva para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem.

