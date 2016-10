Sabores de Canela é um roteiro de puro prazer na Serra Gaúcha

Canela é uma cidade encantadora. Seja por sua natureza, por sua hospitalidade ou cultura. Mas tem mais um atrativo que move visitantes a esta charmosa cidade serrana. É a gastronomia de excelente qualidade ofertada nos restaurantes, hotéis e pousadas. E, neste mês de outubro, 12 casas estão oferecendo pratos inéditos, criados com exclusividade para o Sabores de Canela.

O evento, que está em sua sétima edição, conta com restaurantes e hotéis participantes, formando assim um delicioso roteiro gastronômico que tem como estrela uma das especiarias mais utilizadas na culinária mundo a fora: a canela.

Os 12 pratos de dividem entre doces e salgados, sendo saladas, pratos principais, sobremesas e opções de café da manhã (no caso dos hotéis). Quem busca um diferencial em sua viagem a Canela, não pode deixar de experimentar pelo menos uma das receitas elaboradas para o festival.

O evento segue até o dia 30 de outubro em diversos pontos da cidade. Integram esta sétima edição: Container Bistro, Churrascaria Espelho Gaúcho, Empório Canela, Galangal, Hotel Hotel Continental (café da manhã), Continental (Restaurante Mirabelle), Hotel Laje de Pedra (Restaurante Panorâmico), Magnólia, Pousada Blumenberg, Pousada do Bosque, Pousada Encantos da Terra e Vila Suzana Parque Hotel.

O 7º Sabores de Canela é uma promoção da Associação Comercial e Industrial de Canela Acic/Fundo de Turismo, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela, UCS, Água das Hortênsias, Cervejaria do Farol e será realizado de 30 de setembro a 30 de outubro.

