Sabores regionais passam a fazer parte do mix de sabores das balas mastigáveis Banzé

A Boavistense pega carona nos sabores frutais mais apreciados em cada região do País e apresenta uma nova e diferenciada versão. Agora, além dos sabores sortidos já conhecidos e apreciados, os sabores das frutas regionais CAJÁ, CAJÚ e CARAMBOLA passam a fazer parte da família de balas mastigáveis Banzé.

A marca Banzé já vem acompanhando a história da Boavistense há quase 40 anos. Com décadas de sucesso nas tradicionais balas mastigáveis, hoje disponíveis nos sabores de iogurte e frutas diversas, a marca também está presente em pirulitos e marshmallows.

Os novos sabores fazem referência a frutas típicas do Nordeste, porém, serão comercializadas em todo o país. Diferente das demais balas da linha, a bala Banzé Frutas Regionais estará disponível no tamanho de 3,5g e comercializada em pacotes de 350g.

O layout de cada embalagem coletiva, sempre estampando a simpática figura do personagem que dá o nome ao produto, foi elaborada na cor laranja, para se diferenciar dos demais itens da linha e identificar o sabor das frutas do Nordeste, possibilitando maior presença no ponto de venda e tornando o produto ainda mais atraente.