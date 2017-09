Sabrina Sato coloca na internet um vídeo tomando banho e leva os marmanjos à loucura

Sabrina Sato mostrou todo o seu lado desinibido e provocante nas redes sociais. A apresentadora compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece usando apenas um maiô preto superdecotado durante o banho.

“Bainho do snap (risos)”, escreveu Sabrina na legenda. Em sua versão de “gata molhada”, a apresentadora abusa das caras e bocas e põe a prova toda a sua sensualidade, que foi bastante comentada pelos fãs.

“Esse é o momento que a gente senta e chora por essa mulher e esse corpo”, brincou um seguidor.

Vale lembrar que Sabrina postou um vídeo íntimo no início do ano passado e deixou todo mundo em polvorosa achando que as imagens tinham vazado contra sua vontade. No entanto, pouco tempo após a publicação do vídeo, a japa revelou que tudo não passava de ação de marketing para uma marca de absorventes.

Confira o vídeo.

Deixe seu comentário: