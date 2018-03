Saccaro Porto Alegre muda de endereço e de gestão

A loja da Saccaro de Porto Alegre está mudando de gestão. Lia Gomes de Freitas, após 30 anos à frente da marca na Capital, encerra a sua trajetória profissional para dedicar-se a projetos pessoais. Com investimento superior a R$ 1,5 milhão, um novo showroom de móveis de design assinado será inaugurado no início de maio na rua Lucas de Oliveira sob o comando dos irmãos Fernanda, Thaisa e Lucas Maitelli Brandão, também gestores da Espaço do Piso.

O prédio de 700m², contará com três pavimentos, sendo um deles dedicado à garagem. A proposta de um showroom, que soma 520m², foi pensada a partir do atual posicionamento da marca de diversidade de estilos e faixas etárias do público final. Desta forma, 17 ambientes estão sendo montados com peças tradicionais, modernas e versáteis para ilustrarem decorações clássicas e contemporâneas. “Estamos apostando neste segmento porque, além da Saccaro ser reconhecida pela qualidade indiscutível das suas peças, nos identificamos com esse momento da marca de buscar novos conceitos de morar”, conta Fernanda.

Referência nacional em mobiliário de alto padrão, a Saccaro tem sede em Caxias do Sul e está presente em 15 países, com mais de 70 pontos de venda. No Brasil, são 23 pontos de franquias e mais 16 galerias. Já no exterior, são seis franquias em importantes cidades, como na Cidade do México, Miami e Santa Cruz de La Sierra, além das 16 galerias sediadas na Angola, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Congo, Costa Rica, Emirados Árabes, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela.

Em 2017, a marca consolidou a abertura de seis novos pontos espalhados pelo Brasil, além da sua primeira loja em Bogotá, Colômbia. Seguindo o plano de expansão, a empresa prevê um crescimento de 10% na rede de lojas para 2018.

