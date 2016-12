Safra de grãos de 2017 deve colocar 194 bilhões de reais na economia brasileira

A safra de grãos 2016/2017, em fase de plantio, pode injetar na economia o equivalente a 194 bilhões de reais. A estimativa foi divulgada pelo superintendente de Informações do Conab (Agronegócio da Companhia Nacional de Abastecimento), Aroldo Antônio de Oliveira Neto.

Segundo ele, o número levou em conta as principais culturas do País: arroz, feijão, milho e soja. “Pegamos os preços atuais, fizemos uma projeção e chegamos a 194 bilhões de reais a serem injetados na economia”, comentou. “Parte destes recursos ficam no mercado local, o que movimenta a economia, faz com que haja empregos.”

Na safra anterior, conforme cálculos da Conab, foram injetados 158 bilhões de reais, também considerando as principais culturas. Na prática, isso significa que haverá um acréscimo de 36 bilhões de reais na economia na safra atual.

A Conab informou no levantamento que a safra de grãos 2016/2017 deve atingir 213,1 milhões de toneladas. A estimativa representa um crescimento de 14,2%, ou 26,5 milhões de toneladas, em relação à safra anterior.

A área total plantada também será ampliada e pode alcançar 59,2 milhões de hectares, um crescimento de 1,4%. Aroldo destacou ainda a produtividade do trigo, que cresce há dois anos, e citou que o aumento de área também ocorre nas culturas de feijão e milho.

