Um levantamento divulgado nesta terça-feira pela Emater/RS revelou que houve redução no total da área cultivada e na produção referente a algumas culturas no Rio Grande do Sul. Apesar disso, a safra de verão 2017/18 deverá alcançar produção de 30,2 milhões de toneladas, o que causará impacto econômico de mais de R$27 bilhões. Se confirmada, esta será a segunda maior sagra de verão do Estado.

