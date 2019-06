Saiba a mensagem que Bolsonaro vai levar aos líderes das 20 maiores economias do mundo

O presidente Jair Bolsonaro fará sua estreia num dos mais importantes eventos internacionais, a reunião do G20 – grupo que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo. A conferência em Osaka, no Japão, oferece um palco privilegiado para o governo brasileiro levar sua mensagem e, com isso, ganhar (ou perder) prestígio e influência internacional.

Mas que ideias Bolsonaro vai promover nos dias 28 e 29 de junho? Em um artigo para o livro “G20 Japan: The 2019 Osaka Summit”, lançado na quarta-feira (19), o presidente detalha os tópicos que pretende abordar. A publicação foi organizada pelo professor John Kirton, diretor do grupo de pesquisa sobre o G20 da Universidade de Toronto.

Bolsonaro abre o artigo com uma crítica genérica às gestões anteriores e a promessa de “resguardar tradições e valores morais” do Brasil. “Um novo Brasil estará em Osaka para participar do G20. Deixamos para trás um período de Estado inchado, ineficiente, corrupto e permissivo com a violência”, diz.

“No lugar disso, estamos construindo a sólida fundação de um governo enxuto, formado por especialistas focados em equilibrar as contas públicas, restaurar o império das leis, e resguardar as tradições e valores morais do nosso povo.”

No texto, o presidente indica que vai focar sua participação no G20 em quatro questões: defesa do livre comércio, reforma da Previdência, combate à corrupção e defesa da redução do protecionismo de países ricos na agropecuária.

Para o autor do livro sobre o G20, enquanto o presidente brasileiro deve ser alvo de críticas dos demais líderes por sua postura em relação ao meio ambiente, ele possivelmente será ouvido com atenção nas discussões sobre Previdência, livre comércio e combate à corrupção. “Será no G20 a verdadeira grande estreia de Bolsonaro no palco internacional, então, o mundo estará interessado em saber quem ele realmente é”, disse Kirton.

“Eles [países do G20] sabem da retórica provocativa de Bolsonaro, num estilo semelhante ao de (Donald) Trump. Mas querem saber quais são suas reais posições e ideias agora que ele está à frente do governo. E coincidiu de algumas agendas domésticas de Bolsonaro serem tópicos de discussão nesse encontro do G20.”

Reforma da Previdência

A reforma da Previdência que o governo tenta aprovar no Congresso Nacional deve ser central nos discursos de Bolsonaro no G20. “Após anos de discussões mal sucedidas, apresentamos uma reforma abrangente do nosso sistema de seguridade social”, afirmou o presidente, no artigo.

“A estimativa é cortar mais de US$ 250 bilhões em gastos nos próximos dez anos, protegendo os pobres e combatendo privilégios”, completou. Pode parecer um assunto doméstico, mas a proposta em discussão no Brasil é de interesse internacional. Isso porque diversos países, principalmente os desenvolvidos, sofrem no momento com o rápido envelhecimento de suas populações e, como consequência, com a perda de mão de obra.

