Saiba as horas exatas em que se poderá desfrutar a Superlua de Sangue

Na noite deste domingo (20) para segunda (21) vai ocorrer um eclipse total, deixando a Lua em tom avermelhado. O fenômeno também é conhecido como “Superlua de sangue de lobo” e pode ser observado a partir do território de vários continentes.

Um eclipse ocorre quando a Lua passa através da sombra da Terra e o Sol, a Lua e a Terra se alinham perfeitamente. A “Superlua de sangue de lobo” é um eclipse lunar que durará 62 minutos no total. Durante o eclipse, a Lua cheia parecerá ter um brilho vermelho em resultado da luz solar ser espalhada e refratada ao redor da Terra, como indica o portal Space.com.

No Brasil, às 03h12min da madrugada de 21 de janeiro de 2019 (horário de Brasília) o satélite, na sua fase de Lua cheia, estará completamente envolto em um manto avermelhado ou laranja, mas o fenômeno todo poderá ser observado das 0h36min às 5h48min da segunda.

Além disso, em Cuba, Peru e Colômbia a Superlua ocorrerá entre as 21h30min de domingo e as 2h48min de segunda-feira, e o ponto mais alto será pouco depois da meia-noite, às 00h12min.

Na Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, o apogeu do fenômeno será às 2h12min de segunda-feira. No México, a Superlua de Sangue será visível entre as 9h33min e 00h50min, e o apogeu está previsto para as 22h13min, quando o fenômeno ficará mais evidente.

Profecias

A Lua de Sangue deu origem a várias profecias bíblicas do fim do mundo. O fenômeno impressionante ocorre apenas 28 vezes em um século, com sua cor exótica chamando a atenção de teóricos da conspiração. Há vários livros que tratam sobre o assunto, e muitos deles levam a profecia a sério.

Uma Lua de Sangue é sempre um mau presságio, não apenas no folclore ou na literatura popular, mas, principalmente, nas religiões abraâmicas e na própria Bíblia. Por exemplo, os Livros de Joel, Atos e Apocalipse da Bíblia caracterizam Superlua de Sangue como um precursor da chegada de Deus e do Dia do Juízo Final:

“O sol se converterá em trevas, E a lua em sangue, Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor”, diz-se no capítulo 2 versículo 20 do livro de Atos.

Já o livro Apocalipse continua com o mesmo raciocínio no capítulo 6, versículos 12 e 13: “E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue; E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte.”

Os versículos bíblicos alimentaram teóricos da conspiração religiosa, que imediatamente captaram a profecia. O pastor protestante John Charles Hagee, por exemplo, se referiu aos versículos mencionados no “Livro dos Livros”, afirmando que a humanidade não percebe os sinais divinos:

“Eu acredito que os céus sejam o outdoor de Deus, que Ele tem mandado sinais para o planeta Terra, mas nós simplesmente não estamos conseguindo captá-los”, afirmou.

Em termos científicos, a Lua de Sangue é o raro resultado de muitas condições químicas e galácticas, tornando o fenômeno lunar próximo de um eclipse especialmente único, ou, de outra forma, a disposição da Terra entre o Sol e a Lua.

Uma gama de cores brilhantes é assim refratada através de elementos de partículas, com uma parte azul-esverdeada característica da Lua e as partes alaranjada e avermelhada sendo as únicas visíveis da Terra.

Deixe seu comentário: