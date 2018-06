Saiba como a alta dos juros nos Estados Unidos pressiona o Brasil

O Banco Central norte-americano anunciou recentemente a segunda elevação da taxa de juros do ano e indicou novos aumentos em 2018. Com os juros mais altos nos Estados Unidos, investidores tendem a transferir para lá os recursos de países onde o risco é maior, como Brasil e Argentina, desvalorizando moedas locais.

Esse movimento pode provocar aqui uma pressão inflacionária, uma vez que muitos insumos são cotados em dólar. Analistas também não descartam um aumento na Selic, a taxa básica de juros. O Banco Central do Brasil interveio para segurar a cotação do dólar, que fechou o dia em R$ 3,71.

Um dos motivos que levaram à volatilidade do mercado financeiro nos últimos meses se concretizou, com a indicação do Banco Central norte-americano de que a taxa de juros do país deve ter quatro altas em 2018. O Fed (Sistema de Reserva Federal, na sigla em inglês), anunciou a segunda elevação do ano, para a faixa de 1,75% a 2,0%. No comunicado, a maioria dos dirigentes do banco sinalizou a possibilidade de mais duas altas, o que pode levar a taxa para o intervalo de 2,25% a 2,50% até dezembro. A expectativa no início do ano era de que seriam apenas três altas.

A decisão aumenta a pressão sobre países emergentes, como Argentina, Turquia, Índia e Brasil – que já vinham sofrendo os efeitos colaterais da expectativa de um aperto maior na política monetária americana por causa do aquecimento da economia. Com os juros mais altos por lá, os investidores tendem a transferir para os Estados Unidos recursos de países onde o risco é maior, desvalorizando moedas locais em relação ao dólar. No mês passado, a Argentina teve de recorrer ao FMI (Fundo Monetário Internacional) depois de uma forte queda do peso. Turquia e Índia elevaram a taxa de juros. No Brasil, com o agravante das incertezas em torno das eleições, o dólar, que chegou a ser cotado a R$ 3,13 em janeiro, começou a caminhar em direção aos R$ 4.

Durante a última semana, Banco Central do Brasil precisou fazer três intervenções para conter a alta da moeda norte-americana após a reunião do Fed, despejando mais US$ 4,5 bilhões em dinheiro novo no mercado de câmbio. O dólar chegou a encostar em R$ 3,74, mas perdeu fôlego e encerrou o dia cotado a R$ 3,71.

No curto prazo, o fortalecimento do dólar pode provocar pressão inflacionária, já que muitos insumos no País são cotados pela moeda norte-americana. Alguns analistas também não descartam uma antecipação da alta dos juros no Brasil.

