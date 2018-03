Saiba como baixar todos os dados que o Facebook armazena sobre você

Alvo de um escândalo sem precedentes envolvendo a companhia CA (Cambridge Analytica), o Facebook está tomando “medidas adicionais” para dar aos usuários um controle maior de seus dados privados. As mudanças permitem que os usuários acrescente mais camadas de proteção, controlem o que eles compartilham e apaguem as informações se eles quiserem. Mas a rede social já permite há muito tempo, em sua versão web, que os usuários baixem um arquivo com todas as informações que ela tem sobre eles. Acompanhe o passo-a-passo abaixo para ver o que Mark Zuckerberg sabe sobre você. O processo é simples e leva menos de dois minutos.

1) Clique em “Configurações” no menu principal à direita; 2) Você será levado à página “Configurações gerais da conta”. Clique em “Baixar uma cópia dos seus dados do Facebook”, última opção da lista exibida; 3) Na página “Baixe suas informações: Obtenha uma cópia do que você compartilhou no Facebook.”, clique em “Baixar”, opção destacada no centro da tela; 4) O Facebook pedirá que você digite sua senha novamente; 5) Depois que você submeter a senha, o sistema pedirá que você aguarde alguns minutos enquanto ele prepara o arquivo. Após esse período, você receberá uma notificação e um e-mail informando que as informações estão disponíveis para download; 6) O arquivo será disponibilizado no formato ZIP, que compacta as informações. Ao abri-lo, você vai deparar com um diretório repletos de pastas, cada um indicando quais dados ele contém. Uma delas é dedicadas a todas as mensagens já trocadas entre vocês e seus contatos na rede social, por exemplo; 7) Especialistas e o próprio Facebook alerta que os usuários devem ter cuidado extra na hora de armazenar ou enviar para terceiros o arquivo baixado. Como o acesso a ele não exige senhas, qualquer pessoa que possuí-lo poderá visualizar todas as suas informações pessoais.

Fake news

O Facebook vem tentando combater notícias falsas de diferentes formas, algumas mais eficientes que outras, como penalizar sites específicos e oferecer outros pontos de vista em links relacionados.

No entanto, os parceiros do Facebook só ficavam de olho em links externos com informações enganosas. Daqui em diante, eles também vão analisar imagens e vídeos.

Tessa Lyons, gerente de produto do Feed de Notícias, disse em um evento nesta quinta-feira (29) que o Facebook está lançando novos esforços para combater fake news durante eleições.

Os parceiros especializados em checagem (fact-checking) passaram a analisar fotos e vídeos, além de links. Isso começou na França com a AFP, e será ampliado “para mais países e parceiros em breve”.

O Facebook reduz o alcance de domínios que costumam divulgar notícias falsas, e impede que páginas relacionadas ganhem dinheiro com anúncios.

No entanto, isso não é o bastante. No tempo que leva para desmentir uma notícia falsa,ela pode ter viralizado — aí questioná-la ou removê-la não adianta muito.

Por isso, o Facebook também usa aprendizado de máquina para detectar páginas enganosas e “evitar que memes enganosos ou divisivos se tornem virais”. Elas são enviadas para a equipe de segurança e, se violarem as regras, podem ser removidas com rapidez.

Dessa forma, por exemplo, a rede social encontrou um grupo de spammers políticos da Macedônia tentando interferir na eleição para senador do Alabama no ano passado. Eles foram bloqueados da plataforma. Isso também foi usado na Itália, e será implementado para as eleições ao redor do mundo.

Além disso, o Facebook bloqueia milhões de contas falsas todo dia, logo após serem criadas, “antes que possam causar algum dano”.

