Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Ter um celular roubado pode trazer muitas dores de cabeça, e imaginar alguém com acesso ao seu WhatsApp é uma delas. Porém, nesse caso, existem formas bem simples de bloquear a sua conta e o próprio aplicativo ensina a fazer isso.

O primeiro passo é bloquear o chip. Com o bloqueio, o invasor não consegue verificar a conta, já que é necessário receber um SMS ou ligação para isso. Depois, é possível pedir um novo chip com o mesmo número para ativar o WhatsApp no aparelho novo. Esta é a maneira mais simples de desativar a conta em um celular perdido, já que só é possível ficar ativo com um número de telefone em um aparelho.

Porém, até cadastrar o número no novo smartphone, ainda é possível utilizar o aplicativo por wi-fi mesmo com o chip bloqueado. Para evitar que isso aconteça, é preciso mandar um e-mail para “support@whatsapp.com” com a frase “Perdido/Roubado: Por favor, desative minha conta” no corpo da mensagem. Também é necessário colocar o número do telefone no formato internacional completo. Aquele com o “+55” na frente.

Quando uma conta é desativada, ela não é completamente apagada durante 30 dias. Nesse período, os contatos ainda conseguem ver o perfil e enviar mensagens para o número. As conversas ficam pendentes e, caso a conta seja reativada dentro desse período, todas as mensagens serão recebidas. Isso inclui os grupos dos quais o usuário faz parte. Depois desses 30 dias, se a conta não for reativada, ela será completamente apagada.

Quem nunca teve curiosidade em saber com qual contato mais conversa ou troca arquivos no WhatsApp? Pois saiba que é possível encontrar essas informações no próprio aplicativo de maneira bem rápida. Para achar essas informações, basta abrir o WhatsApp e ir para as “Configurações” no Android e “Ajustes” no iOS. Depois, selecione a opção “Uso de dados e armazenamento” e clicar em “Uso de armazenamento”.

A página vai mostrar uma lista das conversas por ordem de dados trocados. Para ter mais detalhes, é só entrar em cada uma delas. Uma tela vai aparecer com o número de mensagens de texto, contatos, localizações, fotos, figurinhas, GIFs, vídeos, mensagem de áudio e documentos enviados.

Além de ter essas informações, é possível selecionar e apagar os arquivos. Se quiser apagar apenas os vídeos e ficar com o resto, por exemplo, basta clicar primeiro em “Liberar espaço”, deixar apenas os vídeos selecionados e depois apertar em “Apagar itens”.

