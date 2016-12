Saiba como chegar aos 54 anos de idade com tudo em cima, tipo Demi Moore

A medida que o tempo passa, Demi Moore, que completou 54 anos no mês passado e é mãe de três filhos, segue desafiando as leis da natureza. Pensando nisso a reportagem investigou a fundo os segredos de beleza que a deixam com a mesma silhueta de dar inveja há anos.

Ao longo de sua vida, Demi já testou uma série de dietas, sendo uma das mais famosas a dieta do lobisomem, que incentiva seus adeptos a basearem seus hábitos alimentares conforme o calendário lunar, ou seja, enquanto a Terra gira, você perde peso. Entre as práticas defendidas pela dieta, que relaciona o efeito da gravidade ao controle dos líquidos que carregamos no nosso corpo, está o consumo moderado de alimentos e restrição a doces na Lua Nova, e jejum após as 18h durante a Lua Minguante, horário que o satélite começa a se tornar mais visível daqui da Terra.

A atriz também é adepta da raw food, alimentação vegetariana no seu estado mais puro e nutritivo, restringindo o consumo de alimentos processados e pães. Nesta dieta, nenhum alimento pode ser cozido acima de 118 graus.

Vale lembrar que a estrela já teve problemas de magreza extrema e, quase todas essas fases, tiveram como causa suas separações – Demi já passou por três casamentos, com Freddy Moore (de 1980 a 1985), Bruce Willis (de 1987 a 2000) e Ashton Kutcher (de 2005 a 2013).

Disciplina.

A atriz segue uma rotina de exercícios orientada pelo personal trainer Gregory Joujon-Roche, que a acompanha há anos. Em dias de treino, a sequência de Demi consiste em fazer 1 hora de um circuito que inclui exercícios cardiovasculares de alta intensidade intercalado com abdominais, além de 1 a 2 horas de musculação, esta que se divide em treinos de superiores e inferiores. Em entrevista ao site Pop Workouts, o personal sugeriu o uso de um monitor cardíaco para ter certeza de que foi atingido o nível desejado de frequência cardíaca. “Eu foco no bem-estar nutricional e espiritual, bem como físico para criar uma sinergia de mudança”, defende Joujon-Roche.

Empurrãozinho estético.

Demi frequenta ainda a clínica de dermatologia Cryohealthcare, em Los Angeles (EUA), especializada em cuidados com a pele e procedimentos preventivos. O mais disputado do local entre as celebridades é a criolipólise, método que estimula a perda de gordura localizada a partir do congelamento dela em poucas sessões. O procedimento auxilia também no aumento da produção de colágeno, melhorando a aparência de celulites e, conforme estimula o corpo a produzir calor, acelera seu metabolismo, resultando na queima de calorias que varia entre 500 e 800 após uma sessão.

