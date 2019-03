Saiba como colocar print com áudio no status do WhatsApp

Usuários do WhatsApp podem publicar prints com os áudios das conversas diretamente no Status pelo celular Android e iPhone (iOS). A função não está disponível de maneira nativa no mensageiro, mas é possível alcançar esse resultado ao gravar a tela do dispositivo. No sistema operacional da Apple, os interessados podem usar um recurso do iOS para capturar as imagens. Já o software do Google precisa recorrer a aplicativos externos, como o DU Recorder, para realizar o registro.

O truque é feito de maneira simples e consegue armazenar toda ação exibida na conversa, inclusive a reprodução das mensagens de áudio, o que permite o compartilhamento nas histórias. A função é útil, pois oferece ao usuário uma nova alternativa para explorar a plataforma. Veja, a seguir, como colocar um print com áudio no Status do WhatsApp em aparelhos com sistema da Apple e do Google.

Como colocar áudio no Status do WhatsApp pelo iPhone

Passo 1. Abra a conversa desejada no WhatsApp e deslize a tela para cima, para abrir a central de controle. Em seguida, toque no ícone de gravador para iniciar a captura da tela;

Passo 2. Com a gravação iniciada, toque no ícone de “play” para reproduzir o áudio desejado. Ao final, abra novamente a central de controle do iOS e deslize a tela para cima. Então, toque novamente no botão de gravador para encerrar o registro. Uma notificação mostrará que a captura foi salva na pasta “Fotos”;

Passo 3. Depois, abra a seção dos Status do WhatsApp e toque no ícone de câmera para criar um novo post. Em seguida, selecione o ícone de figura para abrir a galeria;

Passo 4. Toque sobre a gravação feita para selecioná-la. Caso queira, edite o vídeo, insira uma legenda e adicione textos, emojis e desenhos a partir da barra superior. Por fim, toque no ícone de avião para publicar a gravação no seu Status.

Como colocar áudio no Status do WhatsApp no Android

Passo 1. Baixe e instale o DU Recorder no celular pela página do TechTudo. Abra o aplicativo e note que, por padrão, ele ativará um botão flutuante com comandos para gravação de tela;

Passo 2. Abra a conversa desejada no WhatsApp e toque no botão flutuante do DU Recorder. Em seguida, selecione o botão de gravador, representado por uma bolinha vermelha, para iniciar o registro. Note que o cronômetro será ativado, o que indica que a gravação está em andamento;

Passo 3. Com a gravação iniciada, vá no ícone de “play” para reproduzir o áudio desejado. Ao final, abra novamente os comandos do DU Recorder e aperte o botão com ícone de quadrado para encerrar a gravação.

Passo 4. Uma janela será exibida na tela com sua gravação. Toque no ícone de compartilhamento para enviar o registro ao mensageiro. Em seguida, selecione o WhatsApp;

Passo 5. Defina a opção “Meu Status”. Na tela seguinte, caso queira, edite o vídeo, insira uma legenda e adicione textos, emojis e desenhos. Por fim, toque no ícone de avião para publicar a gravação no seu Status.

Pronto. Aproveite as dicas para publicar gravações com áudio no Status do WhatsApp.

