Saiba como criar uma figurinha com a “sua cara” e postar no Instagram

Com Gboard, teclado virtual do Google, é possível criar figuras baseadas no seu rosto e postar no Instagram Stories ou enviar por Direct. Os adesivos (stickers) são feitos a partir da selfie do usuário, por isso, ficam parecendo emojis personalizados. Eles também podem ser postados no Facebook ou em apps de bate-papo como WhatsApp e Messenger.

A seguir, aprenda a criar figurinhas com o seu rosto usando os apps Gboard e Bitmoji e publicar no Instagram Stories. O passo a passo foi realizado em um Moto E4 com Android 7.1.1 Nougat, mas as dicas valem para quem tem o teclado do Google instalado no iPhone (iOS).

Passo 1

Abra o Instagram Stories e tire uma foto ou grave um vídeo. Em seguida, toque sobre o ícone de texto, no canto superior direito da tela. No Gboard, toque sobre a carinha à esquerda da barra de espaços;

Passo 2

Na aba de figurinhas, toque sobre o ícone do Bitmoji – à esquerde de “+” – e, em seguida, toque em “Fazer download”. O aplicativo do Google Play será aberto. Nele, toque em “Instalar”;

Passo 3

Voltando ao Instagram, abra novamente o Bitmoji dentro do Gboard e toque em “Configurar o Bitmoji”. O aplicativo do Bitmoji será aberto. Por lá, faça logina na sua conta. Caso nunca tenha usado o app, confira as dicas sobre como criar uma conta e configurar o seu desenho;

Passo 4

Após fazer login na sua conta do Bitmoji, as suas carinhas serão exibidas dentro do teclado do Google. Toque sobre o rosto que você quer usar para adicioná-lo à foto. A figurinha poderá ser movida, rotacionada e redimensionada livremente;

Passo 5

Após fazer os ajustes desejados, o usuário pode publicar o Stories ou também enviar para alguém como mensagem direta. Para isso, toque em “Enviar para” e selecione para quais amigos você gostaria de enviar a imagem ou compartilhe na história.

Pronto! Aproveite as dicas para criar histórias com figurinhas exclusivas do seu rosto no Instagram.

