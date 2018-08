Saiba como Cristina Kirchner sobreviveu ao escândalo de corrupção na Argentina

Este diário da propina levou o juiz Claudio Bonadio a decretar a prisão de 12 empresários e ex-funcionários do governo. E também a pedir, pela segunda vez, que o Senado, com maioria kirchnerista, retire o foro privilegiado da ex-presidente, atualmente senadora pela Unidade Cidadã.

O motorista Centeno trabalhava para Roberto Baratta, adjunto do poderoso ex-ministro do Planejamento Julio De Vido, que está preso desde o ano passado. Durante dez anos, anotou dia, hora e local das entregas das supostas propinas mandadas por grandes empresários a altos funcionários do governo.