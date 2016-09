Saiba como decorar, construir e reformar a sua casa sem gastar muito

Nunca se falou tanto na importância da busca de qualidade de vida para termos felicidade e tranquilidade no nosso dia a dia. Buscar ter saúde e uma rotina agradável já faz parte da vida de milhões de pessoas e o bem viver, relacionado ao “bem morar”, tem sido cada vez mais procurado pelas pessoas como forma de trazer bem-estar, comodidade e satisfação.

“As pessoas sonham ter um ‘ninho’”, comenta o premiado arquiteto Dall’Agnol R. Junior, que tem escritório na capital gaúcha. E isso remete a acolhimento, aconchego, família, conforto. Associado a isso, buscam conquistar um espaço organizado, funcional e elegante que reflita a personalidade de quem utiliza o espaço. A contratação de um profissional da área pode trazer todas essas vantagens.

Segundo Dall’Agnol, o atual momento da economia favorece quem deseja decorar, construir e reformar. No entanto, muitas pessoas, nos dias atuais, acham que a contratação de um arquiteto é algo supérfluo ou muito caro.

O especialista discorda dessa crença. “Não é um serviço caro. Principalmente se você observar a economia que o cliente fará com a correta orientação para fazer as escolhas certas e com o melhor custo/benefício para aquele determinado item de projeto.”

Qualidade associada ao melhor preço.

Para Dall’Agnol, somente um arquiteto, que trabalha cotidianamente com fornecedores de produtos e serviços é capaz de saber com clareza quem apresenta a maior qualidade associada ao melhor preço.

“No final, todos os clientes admitem que o valor destinado ao projeto de arquitetura e sua execução é o valor mais bem investido no processo todo, pois os faz economizar em todas as fases de consecução das atividades”, pondera o profissional.

Aos poucos, estão sendo quebradas as barreiras, justamente pelos diferenciais apresentados: correto planejamento do trabalho, orientação quanto a gastos e andamento da reforma e economia de tempo. Desta forma, o consumidor escapa do risco de investir no “barato que sai caro”.

E quem acredita que o atual momento da economia não é propício para focar no “bem morar”, engana-se. Especialistas garantem que esta é uma época ideal para quem já possui um capital destinado a uma nova obra ou reforma. Com o mercado gaúcho refletindo também os dissabores da economia nacional, muitas lojas estão baixando suas margens de lucro para ganharem na quantidade de vendas visando manter a roda do seu negócio girando, uma vez que as vendas baixaram. Assim, grandes negócios vêm sendo fechados nas negociações entre clientes e fornecedores em função de serem vantajosas para ambas as partes.

Comentários