Saiba como desativar sua caixa postal e se livrar de ameaça hacker

O sistema de caixas postais esteve no cerne das invasões do aplicativo Telegram do ministro Sérgio Moro e outras autoridades. Nesta semana, quatro pessoas foram presas pela Operação Spoofing, da PF (Polícia Federal), acusadas de serem os hackers responsáveis pelo ataque.

O Juiz Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal, de Brasília, responsável pela decisão que decretou a prisão dos suspeitos, afirma que as investigações apontaram que os supostos hackers conseguiram acesso ao código enviado pelos servidores do aplicativo Telegram via ligação telefônica.

Eles então exploraram uma vulnerabilidade na caixa postal para conseguir ouvir o código e invadir o aplicativo. O serviço de caixa postal pode ser cancelado junto às operadoras. Saiba como desativar nas principais provedoras de telefonia móvel do País.

Claro

É preciso acessar o site ou o aplicativo “Minha Claro” e logar com usuário e senha – essa medida serve para pessoas físicas. No site, siga os seguintes passos: Na barra de menu superior, selecione a opção “Serviços” e clique em “Serviços Claro”; em seguida, desça a página e clique na opção “Desativar Secretária Claro”; confirme a desativação e anote o número de protocolo gerado automaticamente. Após a desativação do serviço, a opção “Secretária Claro” deve mostrar uma mensagem.

Oi

Para desativar o serviço, clientes devem ligar para o número *144 e selecionar a opção 3, voltada para serviços. Também é possível fazer isso no site “Minha Oi”: acesse o site com login e senha; no canto esquerdo da tela, clique na opção “Móvel”; na aba “Serviços”, clique em “Ativação e Desativação de Serviços”; desative a opção “Pacote Caixa Postal Básico” e clique em confirmar.

Tim

Segundo o site da operadora, é possível desativar o serviço de caixa postal pela central de relacionamento, ligando para *144 do próprio celular. Ou pelo site “Meu Tim” (o aplicativo não apresenta a opção necessária para desativar a caixa postal): Faça login no site com número de celular e senha; no meu superior, clique na seção “Serviços” e depois em “Serviços Tim”; desmarque a opção “Caixa Postal” e clique em “Salvar”.

Vivo

É preciso ligar no serviço para solicitar a desativação do serviço de caixa postal: Disque *8486 a partir do telefone Vivo ou *105 de outros telefones (será preciso digitar o número do telefone que deseja suspender o serviço de caixa postal); use a opção para falar com um representante ou sobre outros serviços; solicite o cancelamento do serviço de Caixa Postal.

