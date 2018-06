Saiba como desconectar todos os aplicativos do seu Facebook

Para minimizar os riscos de ter os dados vazados, muitos usuários têm optado por desconectar os aplicativos de seus perfis no Facebook, incluindo jogos e testes feitos na rede social.

Os últimos tempos não têm sido fáceis para o Facebook. Com diversos escândalos sobre sua política de privacidade, a rede social de Mark Zuckerberg vem enfrentando desafios para recuperar a confiança de seus usuários e anunciantes.

Além da crise gerada por conta da coleta de dados da Cambridge Analytica, o Facebook também é alvo de acusações sobre o compartilhamento de dados de seus usuários com empresas e aplicativos. Diante das polêmicas, Zuckerberg anunciou mudanças na segurança da companhia, o que ainda não tem sido suficiente para muitas pessoas.

Confira como deslogar a sua conta das aplicações para proteger os seus dados: 1. acesse a versão do Facebook para desktop e faça o login; 2. no canto superior direito, clique na seta e acesse a opção “Configurações”; 3. na nova aba, você terá acesso aos aplicativos conectados ao seu perfil no Facebook; 4. selecione os aplicativos que você deseja desconectar e clique no botão “Remover”. Os apps que não forem selecionados continuarão conectados e, consequentemente, com acesso aos seus dados. Apesar de simples, essa medida pode evitar que a sua conta faça parte de possíveis vazamentos que venham a acontecer no futuro.

Administrador de página tem responsabilidade

O mais alto tribunal da União Europeia decidiu que o administrador de uma página de fãs no Facebook é responsável por proteger os dados pessoais dos visitantes e não pode se esconder atrás da rede social.

A ação envolvia uma disputa que envolvia uma página de fãs alemã no Facebook que armazenava “cookies” nos discos rígidos dos visitantes para coletar dados sobre eles.

A autoridade alemã de proteção de dados alemã ordenou que uma empresa de educação desativasse a página de fãs, já que os visitantes não eram informados sobre a coleta de seus dados pessoais. A empresa argumentou que não era responsável pelo processamento de dados pessoais do Facebook e qualquer ação deveria ser movida contra a rede social.

“O fato de um administrador de uma fan page usar a plataforma fornecida pelo Facebook para se beneficiar dos serviços associados não pode isentá-lo do cumprimento de suas obrigações relativas à proteção de dados pessoais”, disse o Tribunal de Justiça da União Europeia (ECJ, na sigla em inglês).

Segundo o ECJ, o administrador também participa da decisão sobre quais dados coletar e como processá-los, já que ele pode definir um público-alvo e pedir dados demográficos ou informações sobre os estilos de vida e interesses dos visitantes da página.

O tribunal reafirmou ainda que a autoridade alemã de proteção de dados pode tomar medidas contra o Facebook, apesar de sua sede europeia estar na Irlanda.

O Facebook argumentou que apenas o regulador irlandês tem jurisdição sobre suas atividades, mas vários outros reguladores da UE tomaram medidas contra a empresa por supostamente violar a nova legislação sobre privacidade.

O ECJ decidiu que um regulador tem o direito de exercer seus poderes contra uma empresa, mesmo que a responsabilidade pela coleta e processamento de dados pertença ao estabelecimento daquela empresa em outro país membro — neste caso, o Facebook Ireland.

