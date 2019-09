Saiba como é a área de Star Wars que abriu na Disney em Orlando

Os fãs da saga Star Wars tiveram uma semana agitada. Depois de a Disney anunciar a construção de um hotel em formato de espaçonave com atrações do filme no parque de Orlando, e a liberação de um novo trailer do 9º longa da franquia, chegou o mais novo parque temático de Guerra nas Estrelas.

Na última quinta-feira (29) foi inaugurado no Disney’s Hollywood Studios o espaço “Star Wars : Galaxy’s Edge”, uma área de 56 mil m² toda dedicada aos filmes da família Skywalker. A mesma atração tinha sido inaugurada no mês de maio na Disneyland da Califórnia.

Com praticamente os mesmos atrativos da unidade de Anaheim, como o simulador da Millenium Falcon, a construção dos sabres de luz, droides de estimação e comidas que aparecem nos filmes, o Galaxy’s Edge em Orlando tem algumas curiosidades muito interessantes e que vão surpreender os visitantes. Confira as principais curiosidades da maior land com tema único da história dos parques da Disney.

Duas entradas – Quem for visitar o Galaxy’s Edge terá duas opções de entrada: uma pela Toy Story Land e a outra pela Grand Avenue; itens exclusivos – Ao todo serão vendidos no parque mais de 700 itens exclusivos de Star Wars para quem visitar a land temática.

Construção de droides e sabres – Na área de construção de seu próprio sabre de luz, o turista terá a opção de mais de 120 mil combinações possíveis para tornar o seu objeto único nas galáxias. Para a montagem dos droides astromecânicos as combinações chegam a 280 mil.

Millennium Falcon – Quem visitar a nave de Han Solo e Chewbacca poderá se sentir num filme de verdade. A entrada será pela câmara de compressão de estibordo, mesmo lugar em que a dupla de contrabandistas apareceu em “Star Wars: O Despertar da Força”.

Comidas variadas – A Galaxy’s Edge tem cinco locais entre restaurantes, bares e afins para oferecer alimentos e bebidas aos visitantes. O cardápio é variado e possui mais de 50 opções diferentes.

A maior diferença entre a unidade da Califórnia e a unidade de Orlando é o porto de Black Spire Outpost, no planeta Batuu. O local é cheio de música, fragrância da culinária exótica e pontos turísticos inéditos.

Curiosidades

A saga Star Wars (Guerra nas Estrelas) foi criada pelo cineasta americano George Lucas e produzida pela Lucasfilm Ltd., fundada por ele em 1971. Quando Lucas se aposentou em 2012, a Walt Disney Company adquiriu a Lucasfilm e segue criando histórias sobre essa galáxia muito, muito distante.

Star Wars conta com dez filmes (o 11º estreia em dezembro de 2019), várias séries de televisão e uma infinidade de livros, quadrinhos, videogames e outras formas de entretenimento, que agora inclui as novas lands Star Wars: Galaxy’s Edge no Disneyland Resort na Califórnia e no Walt Disney World em Orlando.