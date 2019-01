Saiba como é a prisão onde está o terrorista italiano Cesare Battisti

A penitenciária de segurança máxima para onde o terrorista italiano Cesare Battisti foi levado na cidade de Oristano, na ilha da Sardenha, não registrou nenhuma fuga desde a sua criação, em 2012. Após quase 40 anos foragido, Battisti foi preso em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) no sábado (12).

Ele chegou à Itália na segunda-feira (14) em um voo sem escala no Brasil, diferente de como estava inicialmente previsto. As autoridades italianas informaram que o comunista passaria por Rebibbia, uma prisão na periferia de Roma, mas, posteriormente, decidiram levá-lo direto para Oristano, onde, segundo o Ministério da Justiça, “a segurança é garantida da melhor maneira”.

As celas em Massama são espaçosas, com capacidade para três detentos. O chuveiro fica separado, e a estrutura conta com um sistema de aquecimento. O jornal Il Messaggero afirma que há um salão usado como teatro, um ginásio para os internos, uma igreja, uma enfermaria e clínicas com médicos especialistas.