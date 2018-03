Saiba como escapar das furadas em sites de viagem

Levantamento feito pelo Reclame Aqui, que reúne as reclamações de consumidores quanto a diversos serviços, apontou que, de 2016 para 2017, as queixas sobre os sites que oferecem pacotes de viagens, passagens aéreas e quartos para hospedagem aumentaram 10,04%. Diante da escalada, muito em função da alta na procura dos serviços, o site recomenda que o consumidor redobre a atenção na hora de adquirir um produto ou que procure saber dos seus direitos na hora de procurar uma reparação.

Para o diretor de operações do Reclame Aqui, Diego Campos, é preciso atenção diante das especificidades envolvidas nos serviços oferecidos por esses sites. “O segmento aéreo é bastante complexo, assim como a oferta de hospedagens. A única forma de o cliente de se precaver é pesquisar bem o fornecedor antes de comprar. Isto é o primordial. Saber do histórico de determinada empresa é muito importante”, ressaltou Campos, ao jornal Extra.

Cobrar é fundamental

Diante do aumento no número de questionamentos, assim como a crescente procura por ofertas pela internet, o diretor de operações do site Reclame Aqui, Diego Campos, reforçou a necessidade de o consumidor questionar as práticas indevidas. Para Campos, é fundamental registrar reclamações na internet, em páginas de defesa do consumidor ou na Justiça.

“Temos uma imagem de que o brasileiro é o famoso ‘reclamão’, mas isso não é verdade na prática. Ele aceita muito passivamente o que lhe é imposto. O famoso ‘deixa pra lá que não vale a pena’. A empresa observa esse pensamento e adota a prática ilegal como usual. Sente que vai ficar por isso mesmo”, destacou.

COMO FUGIR DOS PROBLEMAS

Busque informações

O indicado é conversar com conhecidos que já tenham usado esses tipo de plataformas. Procure saber os pontos positivos e os negativos. Dependendo da viagem, um determinado site poderá se encaixar melhor nas suas exigências.

Locais

Outra questão envolvida é estar ciente dos locais de partida e chegada. É comum um pacote não ter traslado.

Informações claras

As informações que fazem parte da composição da oferta precisam ser informadas de forma clara.

Datas

Nos famosos pacotes de viagens ou ofertas relâmpago, os sites destacam somente o destino e o valor. Fique atento às datas envolvidas. Feriados, por exemplo, normalmente ficam de fora da oferta.

Letras miúdas

Não é incomum o consumidor fazer um determinado pacote, contratar o serviço, e ignorar o que está incluído no que foi contratado. É comum o consumidor olhar apenas o que lhe chama atenção.

COMO COBRAR O SEU DIREITO

Páginas oficiais

Reclamações nas páginas oficiais da empresa podem surtir efeito. Questionar uma cobrança indevida ou erros no serviço podem provocar a empresa a reparar o dano. É comum receber um retorno na busca de uma conciliação amigável.

Sites de defesa do consumidor

Páginas como o Reclame Aqui, por exemplo, são mecanismos importantes na consolidação do direito do consumidor.

Procon

É importante indicar práticas indevidas aos órgãos públicos. O Procon é uma instância administrativa. Ele tentará fazer uma conciliação entre o consumidor e o empresário, e auxiliará o consumidor indicando-lhe o melhor caminho.

Justiça

Entrar com ações na Justiça são a melhor forma para reaver cobranças ou transtornos causados. Caso o entendimento amigável pelos canais de comunicação das empresas não resolva o problema, a Justiça se torna a única via possível.

EMPRESAS

Hotel Urbano

O site informou que está constantemente inovando na área de atendimento ao cliente. A empresa integrou sua Central de Relacionamento ao seu aplicativo mobile para iPhone e Android. A startup oferece ainda atendimento via chat, redes sociais e telefone.

eDestinos

A eDestinos destacou que todos os valores pertinentes à compra estão especificados durante o processo da compra e/ou nos termos de uso. Reclamações são analisadas caso a caso. Se constatada cobrança indevida, o tempo para a devolução varia de acordo forma de restituição (cartão de crédito ou débito automático). A ouvidoria da empresa cuida das reclamações dos consumidores.

Booking

Na Booking.com, a operação do Serviço de Apoio ao Cliente é feita pela própria empresa, que está disponível 24 horas por dia para dar assistência aos hóspedes em 43 idiomas. Os canais de apoio ao cliente estão disponíveis nas plataformas da Booking.

Outras

Os demais sites presentes no ranking repassado pelo Reclame Aqui: Decolar.com; CVC Viagens, Submarino.com; Hoteis.com e ViajaNet não deram posição quanto aos seus canais de reclamação ou a queixas sobre estono de pagamentos, cobranças indevidas e problemas em cancelamentos.

