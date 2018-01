Saiba como evitar que os eletrônicos destruam nosso sono e nos deixem feito zumbis no trabalho

Qual foi a última coisa que você fez antes de dormir na noite passada? É bem provável que tenha sido uma dar checada no smartphone para checar emails, surfar na internet ou atualizar mídias sociais.

Você não está só. Um estudo feito nos EUA pela Fundação Nacional do Sono estima que 48% dos americanos adultos usam os chamados gadgets – celulares, tablets, laptops – na cama. Em outros países, pesquisas indicam que a prevalência é ainda maior entre os adultos mais jovens.

Isso apesar de cientistas alertarem que se aconchegar com dispositivos eletrônicos está arruinando nosso sono – nos mantém acordados por mais tempo e nos desperta mais frequentemente durante a noite.

Trabalhos acadêmicos mostram ainda que o uso noturno de gadgets afeta negativamente nossa capacidade de lidar com estresse, autoestima e saúde mental em geral.

Sem sono suficiente, nossa produtividade no trabalho e nossa saúde podem sofrer. Mas poucas pessoas parecem resistir ao brilho das telas menores. Por quê?

A tarefa de relaxar

Ao contrário de livros e da TV, gadgets são interativos em vez de passivos. Sua conectividade com o mundo se intromete em nossos quartos, um local que historicamente era privado e adequado para relaxarmos após um dia intenso. “Esses aparelhos estão causando uma espécie de protelação do sono”, diz Matthew Walker, neurocientista da Universidade da Califórnia.

Especialistas afirmam que precisamos de 30 a 60 minutos de preparação pré-sono para darmos ao cérebro uma chance de descontrair. Atividades como ler um livro, tomar uma bebida quente ou uma tarefa repetitiva, como contar carneirinhos, ajudam.

Mas, segundo Walker, no momento em que pegamos o smartphone, por exemplo, interrompemos essa preparação e prolongamos o dia – incluindo o estresse vindo dele. “Podemos estar sentindo sono e tudo, mas se pegarmos os aparelhos, eles o espantam. É muito comum alguém se deitar e acabar passando 20 ou 30 minutos com o gadget por causa de uma notificação no Facebook ou um email.”

“Enviar um SMS, postar algo nas redes sociais ou checar emails faz com que você fique à espera de uma reposta e acelere o sistema nervoso. E, se você deixar o telefone ligado na mesa de cabeceira, há todos os ‘pings’ e ‘dings’ e outros sons capazes de manter alguém acordado”, completa.

Parece haver uma grande diferença entre ficar acordado até tarde em frente à TV ou lendo um livro e usar smartphones, tablets e laptops: a interatividade nos priva de bem mais tempo de sono. Um exemplo? A luz azulada emitida por muitas telas eletrônicas pode alterar a liberação do hormônio melatonina, que ajuda a regular o sono – essa alteração pode dessincronizar nosso relógio biológico.

Ben Carter, do Instituto de Psiquiatria do King’s College de Londres, passou os últimos anos estudando o impacto da tecnologia no sono. E descobriu fortes correlações entre o uso de aparelhos eletrônicos portáteis no quarto e problemas no sono.

Ele afirma que estamos permitindo que nossa tecnologia controle o que acontece na cama. E que isso terá impacto em longo prazo na qualidade de nosso sono. O especialista traça uma comparação com o tabagismo. “Se isso (mexer nos aparelhos) é a última coisa que você faz à noite ou a primeira pela manhã, você provavelmente tem um vício.”

Segundo Carter, trata-se de um mal que ataca até mesmo quem mais deveria reconhecê-lo. “Recentemente, conversei com um professor especializado em estudos sobre vício que confessou acordar durante a noite para ler a primeira edição online dos jornais do EUA. E que sabe plenamente que não deveria estar fazendo isso.”

Em quartos separados

Especialistas em ciência do sono acreditam que, assim como parar de fumar, precisamos aprender a tomar distância de nossos dispositivos de forma a ficarmos confortáveis com sua presença em cômodos separados.

Segundo a National Sleep Foundation, um quinto das pessoas entrevistadas em seu mais recente estudo relatou ter sido acordada à noite por seus telefones. Dessas, metade os pegou para usá-los.

Carter conduziu uma análise de 20 estudos sobre o impacto da tecnologia nos padrões de sono de crianças e descobriu que apenas a presença de gadgets no quarto já faz com que elas durmam menos profundamente que crianças sem a presença dos aparelhos. “Apenas a presença dos aparelhos já afeta o sono. As crianças ficam cognitivamente ligadas aos gadgets.”

