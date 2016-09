Saiba como Fátima Bernardes pode aproveitar a nova vida de solteira

Desde que Fátima Bernardes e William Bonner anunciaram a separação, não se fala em outra coisa na internet. O fim do casamento de 26 anos pegou as pessoas de surpresa, deixando milhares de fãs chocados, mas também rendendo uma variedade de memes. E, entre eles, as piadas mais comuns foram sobre a nova “solteirice” do ex-casal.

Brincadeiras a parte, a verdade é que todo mundo está querendo saber como eles vão curtir essa nova fase. Bonner, que se mudou para um apartamento antes mesmo de anunciar oficialmente a separação, já estaria com um novo affair. A apresentadora do “Encontro”, no entanto, pode aproveitar a vida de solteira. Confira a seguir algumas sugestões.

Dançar.

Ex-bailarina, ela adora dançar e encarou quase todos os ritmos no palco do “Encontro”. Fátima rebolou ao som do funk de Anitta, e sabe a coreografia da música “Single Ladies”, de Beyoncé. A apresentadora também já se aventurou no pole dance, e aprendeu a dançar o Passinho. Fátima está pronta para as “baladas”.

Baladão Sertanejo.

As músicas sertanejas podem até falar de amores que não deram certo e frustrações, mas ela pode se divertir nas festas dedicadas a esse estilo musical, que são um sucesso.

Carnaval.

Fátima adora carnaval: este ano narrou os desfiles das escolas de samba e já curtiu muito a folia no camarote. E a apresentadora está na mira da União da Ilha do Governador. A escola de samba a quer como madrinha de bateria para o Carnaval 2017.

Futebol.

Vascaína de coração, ela agora pode ser vista por aí torcendo pelo seu time.

