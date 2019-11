Porto Alegre Saiba como fica o trânsito na avenida Beira-Rio e proximidades durante as obras do Trecho 3 da Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Trabalhos de revitalização tem duração prevista de 12 meses. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

Com as obras de revitalização do Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, uma série de alterações temporárias foi imposta pela prefeitura ao trânsito na avenida Beira-Rio (bairros Praia de Belas e Cristal). As mudanças envolvem veículos, biclicletas e pedestres durante os 12 meses previstos para os trabalhos.

Devido ao intenso trânsito de caminhões que já ocorre no sentido Centro-Bairro da avenida, durante os trabalhos a ciclovia permanecerá bloqueada entre a avenida Ipiranga e a rua Nestor Ludwig, na altura do Parque Gigante (complexo social-esportivo do Inter), a fim de proporcionar maior segurança a quem passa pelo local.

Uma calçada/ciclofaixa de 1,7 quilômetro será implantada temporariamente no sentido Bairro-Centro, junto à pista, que cede uma das faixas de veículos no trajeto. “Como obras alteram as rotinas, é preciso um pouco de paciência”, argumenta o diretor-presidente da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação, Fabio Berwanger Juliano. “Uma obra sobre a área do Parque Marinha para a construção de uma ciclovia à parte nesse trecho seria inviável, porque o custo para a estrutura provisória poderia passar de R$ 1 milhão.”

A partir da rua Nestor Ludwig, a ciclofaixa faz conexão com a ciclovia em seu trajeto normal, no sentido Centro-bairro. A área de lazer também terá alteração nos finais de semana e feriados, sendo transferida para o sentido Bairro-Centro, a partir do viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Ipiranga. A mudança começa a partir do último final de semana de novembro.

Para maior segurança dos usuários dessa área, uma travessia exclusiva para pedestres será instalada junto à área de lazer, aos sábados, domingos e feriados. Será utilizada para a transposição da avenida Edvaldo em direção ao Pontal e Zona Sul. A estimativa é que a sinalização esteja concluída até o fim da semana. A faixa que receberá a ciclovia e a calçada já estão sendo pintadas. Também estão sendo colocados tachões para delimitar a ciclovia/passeio e instaladas as placas de indicações.

“Todos os serviços da sinalização provisória e o cercamento da área da obra devem ser finalizados até lá. Para segurança de todos, somente após essas etapas haverá a mudança e a interdição ao público. A ação é necessária porque o trecho vai receber intenso tráfego de 350 caminhões por dia, no sentido Centro-bairro, de segunda-feira a domingo, 24 horas por dia, nos três primeiros meses”, explica o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

Mudanças

Técnicos e agentes da EPTC vão monitorar a circulação na área das obras para ajustes, se necessários. Eventuais alterações no trânsito serão sinalizadas antecipadamente com as devidas orientações, conforme o avanço das obras.

– Veículos: nos dias úteis, o trânsito de veículos será normal na Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), nos dois sentidos. Aos sábados, domingos e feriados, o bloqueio no sentido Centro-bairro, para lazer, será invertido entre o Viaduto Abdias do Nascimento e a avenida Ipiranga para a pista no sentido bairro-Centro. Ficarão proibidas as conversões e retornos dos veículos à esquerda na Edvaldo Pereira Paiva. O trânsito de veículos ficará liberado no sentido Centro-Bairro;

–Novo semáforo: será instalado um semáforo, com funcionamento aos sábados, domingos e feriados, para facilitar a travessia de pedestres na Edvaldo Pereira Paiva, no sentido Centro-bairro, nas proximidades da Escola Imperadores do Samba;

–Semáforos desativados: com o bloqueio da área atual de ciclovia e passeio nesse trecho, dois semáforos e duas faixas de pedestres ficarão desativadas durante as obras, já que, com o cercamento, eles perdem a sua funcionalidade;

–Acesso local: as ruas que ligam a avenida Padre Cacique à avenida Edvaldo Pereira Paiva (Nestor Ludwig, Fernandão e Carlos Medina) serão exclusivas para acesso de trânsito local.

Projeto

O Trecho 3 da Orla do Guaíba compreende 1,6 mil metros, entre o arroio Dilúvio, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, e o Parque Gigante. O novo espaço terá ciclovia, grande área de arborização e iluminação led 24 horas. Assim como o projeto do trecho 1, entregue revitalizado em junho de 2018, o trecho 3 também é de autoria do arquiteto Jaime Lerner.

A área de intervenção na Orla é de 14,6 hectares, com previsão de aproximadamente 200 vagas de estacionamento no canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva, mais de 550 árvores dos tipos cedro, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha, três estruturas de bares idênticas às já em funcionamento no Trecho 1, quadras para prática esportiva, vestiários e a maior pista de skate da América Latina certificada pela Confederação Brasileira de Skate e pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

(Marcello Campos)

