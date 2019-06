Brasileiros vencem a 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre

Na manhã deste domingo, os atletas Alisson Peres da Rocha (Paraná) e Cristiane Alves Silva (Bahia) superaram o favoritismo dos africanos do Quênia e venceram, respectivamente, as provas masculina e feminina da 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre.

Com 10 mil inscritos, sendo 5 mil somente na prova principal masculina, a tradicional corrida de rua teve representantes de 11 países. O evento foi realizado em meio ao frio mas com tempo seco na capital gaúcha, após dias de chuva.

Segundo colocado no masculino, o queniano Elijah Chebonei completou os 42,195 quilômetros em 2h19m12, um tempo 1m36seg abaixo do obtido em 2017, quando foi o campeão da Maratona de Porto Alegre. Mas a melhoria foi insuficiente para cruzar a linha de chegada no Jockey Club em primeiro lugar desta vez. Isso porque Alisson Peres da Rocha cravou 2h18m30seg, em um desempenho surpreendente.

“É uma sensação inexplicável. A gente não consegue ter essa vitória sem o apoio de uma galera toda, sozinho a gente não chega a lugar nenhum”, reconheceu o paranaense, agradecendo à equipe, aos familiares e aos patrocinadores.

Baiana de Vitória da Conquista, Cristiane Alves Silva competiu por Santo André (SP). Ela não gosta de correr no frio e chegou a prever que as baixas temperaturas em Porto Alegre na manhã fossem prejudicar o seu desenpenho na Maratoina. “Fiquei com receio, eu demoro para aquecer, mas fui entrando no ritmo da prova e dei o meu melhor”, comemorou a campeã, após fechar os 42,195 quilômetros em 2h49m01seg.

Percurso

A programação do evento começou às 6h55min, com a competição dos cadeirantes. Às 7h, entraram em cena os inscritos na Maratona Feminina, Meia Maratona e Rústica. Já a Maratoninha teve a sua largada às 11h.

A corrida atingiu principalmente as vias das regiões Sul e Leste da cidade. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou um esquema especial de trânsito para o evento esportivo, que mobilizou 145 agentes de fiscalização, alterou o itinerário de 113 linhas de transporte coletivo e modificou a programação de 127 semáforos.

Os bloqueios de ruas e desvios de trânsito, inclusive de linhas de ônibus, com transferência de pontos de terminais, foram iniciados no final da noite de sábado, 1º de junho, e na madrugada desse domingo, até aproximadamente 13h30min. Os principais terminais de ônibus da área central não foram afetados.

O gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Paulo Ramires, ressaltou a importância da maratona como um evento da cidade:

“Trata-se de uma grande festa de confraternização entre as pessoas, trazendo também milhares de turistas para Porto Alegre. É evidente que demanda muitas ruas bloqueadas e desvios de trânsito e transporte, mas isto faz parte da organização de um evento de grande porte, como ocorre nas principais cidades, exigindo a compreensão de todos em algum tipo de desconforto na circulação”.

Pódium masculino

1) Alisson Peres da Rocha (BRA) – 2h18m30seg;

2) Elijah Chebonei (QUE) – 2h19m12seg;

3) Laurindo Nunes Neto (BRA) – 2h20m00seg;

4) Alessandro dos Santos (BRA) – 2h24m41seg;

5) Gustavo Moreira de Bitencourt (BRA) – 2h26m36seg;

Pódium feminino

1) Cristiane Alves Silva (BRA) – 2h49m01seg;

2) Kamilla Pontes (BRA) – 2h52m39seg;

3) Consolata Cherotich (QUE) – 2h53m03seg;

4) Conceição de Oliveira (BRA) – 2h53m24seg;

5) Janete Tedesco (BRA) – 2h56m42seg.

(Marcello Campos)

