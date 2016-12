O apresentador Silvio Santos celebrou a chegada aos 86 anos em torno da família, que cantou parabéns para ele ao redor de uma mesa decorada com bexigas coloridas organizada para comemorar a data. O momento do “parabéns para você” foi registrado por Edu Pedroso, marido de Silvia Abravanel, que usou seu celular para filmar o apresentador sentado ao lado da mulher, Íris Abravanel, e de sua filha Renata Abravanel.

Comentários