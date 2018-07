Saiba como foram os 18 dias de angústia até o resgate dos jovens na caverna da Tailândia

O drama dos 12 meninos e seu treinador foi acompanhado pelo mundo durante 18 dias, desde 23 de junho, quando eles desapareceram após um passeio às cavernas de Tham Luang Nan Non.

Dez dias depois, eles foram achados em segurança numa câmara na caverna e começou então o planejamento do complicado resgate das 13 pessoas, que terminou nessa terça-feira, quando os últimos quatro meninos e o treinador foram retirados da gruta.

Saiba como foi dia a dia o resgate dos garotos:

Sábado, 23 de junho

Depois de um treino de futebol pela manhã, os 12 meninos do time Javalis Selvagens vão de bicicleta com o treinador, de 25 anos, à caverna Tham Luang Nan Non para explorar, mas começa a chover forte. Nenhum dos meninos volta para casa ao anoitecer e seus pais informam às autoridades que eles estão desaparecidos. As bicicletas deles são achadas na entrada da caverna; por volta da meia-noite (horário local) começam as buscas pelo grupo.

Domingo, 24 de junho

Grupo de resgate acham chuteiras e mochilas deixadas pelos meninos perto da entrada da caverna.

Segunda, 25 de junho

Marcas de mãos atribuídas aos meninos são achadas em local mais profundo da caverna. Pais e parentes dos meninos ficam do lado de fora da caverna em vigília, rezando.

Terça, 26 de junho

Cerca de 12 SEALs da Marinha tailandesa entram na caverna, mas não conseguem prosseguir devido à água turva.

Quarta, 27 de junho

Mais chuvas fortes atrapalham as operações de resgate, inundando passagens da caverna mais rápido do que as bombas conseguem retirar água do local. Militares dos EUA e do Reino Unido se juntam à operação de resgate.

Quinta, 28 de junho

Autoridades tentam drenar mais água da caverna por buracos feitos na montanha. A busca por outras entradas da caverna continua enquanto os mergulhos na caverna são temporariamente suspensos por razões de segurança.

Sexta, 29 de junho

O primeiro-ministro tailandês Prayuth Chan-ocha visita a caverna e pede aos familiares que não percam a esperança. A drenagem da água da caverna com bombas avança lentamente.

Sábado, 30 de junho

Com uma trégua nas chuvas, as tentativas de resgate são retomadas; especialistas de mais países, como Austrália e China, se juntam aos esforços.

Domingo, 1º de julho

Mergulhadores conseguem avançar e chegar a uma câmara na caverna, onde montam uma base. Mergulhadores da Marinha tailandesa chegam a um local onde o caminho se divide.

Segunda, 2 de julho

Dois mergulhadores britânicos localizam os meninos e seu treinador e gravam um vídeo do grupo.

Terça, 3 de julho

O vídeo dos meninos é divulgado pela Marinha tailandesa; nele, os meninos se apresentam e dizem estar bem.

Quarta, 4 de julho

Sete mergulhadores da Marinha e um médico chegam aos meninos com comida e remédios. Autoridades começam a discutir as opções de resgate.

Quinta, 5 de julho

Os meninos começam a receber aulas de mergulho para um possível resgate.

Sexta, 6 de julho

Autoridades indicam que devem tentar o resgate o quanto antes, devido ao risco de alagamento da caverna com mais chuvas, além de preocupações com o nível de oxigênio na gruta. Um mergulhador morre por falta de oxigênio durante uma missão.

Sábado, 7 de julho

Autoridades dizem que o resgate deve começar nos próximos dias, mas que os meninos ainda não estão preparados para a saída.

Domingo, 8 de julho

Resgate começa e quatro meninos são retirados da caverna por mergulhadores e levados a um hospital local.

Segunda, 9 de julho

Mais quatro garotos são resgatados da caverna.

Terça, 10 de julho

Os últimos quatro meninos e o treinador são retirados da caverna em segurança​.

