Notícias Saiba como manter a postura para evitar dores nas costas

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

Tempo sentado e posição escolhida para dormir podem estar causando dores. (Foto: Reprodução)

Dores nas costas é um dos fatores que mais afasta brasileiros do trabalho, segundo um levantamento do INSS. Muitas vezes, os casos são sérios e precisam de acompanhamento médico, porém, outras vezes, o problema é resultado de uma atividade cotidiana feita incorretamente – atividades tão comuns quanto torcer para alcançar ou levantar um objeto, ou se sentar de maneira incorreta, por exemplo.

Vários estudos já provaram que longas horas sentado podem levar a uma série de complicações de saúde. Esse tipo de problema prejudica homens e mulheres de todas as idades, sobretudo aqueles que passam muito tempo em frente ao computador. Essa preocupação já levou muitos escritórios corporativos a optarem por uma mesa de trabalho em que os funcionários têm a opção de trabalharem em pé.

Preocupado com essa questão, o Departamento de Saúde Pública da Inglaterra já desenvolveu diretrizes em que defende que pessoas que trabalham em escritório precisam ficar em pé pelo menos duas horas durante o expediente.

De acordo com a fisioterapeuta Fabíola Santos, da Clínica Integrada SIMMM, para diminuir os riscos de fadiga muscular e dor decorrentes do tempo no escritório, é importante manter uma boa postura e fazer pequenas pausas para levantar-se durante o período de trabalho.

Conversamos com a fisioterapeuta que indicou algumas medidas para aliviar ou prevenir dores nas costas. Confira:

Alongamentos diários

O que você acha de tornar os alongamentos parte de sua rotina? Inicie gradativamente pela manhã ou ao entardecer, até que você consiga realizá-los pelo menos três vezes ao dia, por vinte segundos cada alongamento.

Cuidado com a postura do pescoço

Um estudo realizado pelo Dr. Kenneth Hansraj publicado na Revista Surgical Technology International relata: “A cabeça de uma pessoa adulta pesa entre quatro(4) e seis(6) quilos em uma posição neutra. Quando a cabeça é inclinada para frente(flexão), a força sentida pelo pescoço passa a ser percebida em cerca de 12 quilos a (15 graus), 18 quilos a (30 graus), 22 quilos a (45 graus) e 27 quilos a (60 graus)”.

Essas posturas são adotadas na maioria das vezes quando utilizamos celulares,tablets e lemos. Para evitar problemas, a fisioterapeuta recomenda ler ou usar esses aparelhos posicionados na altura dos olhos, mantendo os ombros relaxados e braços apoiados. Não apoie o celular no ombro enquanto faz anotações.

Automassagem

Fabíola lembra que ato de se massagear é uma ação de conforto que as pessoas realizam quase sempre sem perceber. “Quando tiramos um calçado, quando terminamos uma prova ou quando saímos de uma reunião. Isso acontece porque temos um poder inato de auto-cuidado; sendo assim massageamos a área que está sob tensão em nosso corpo”, afirma.

A fisioterapeuta explica que essa atitude aumenta a circulação sanguínea, melhora a oxigenação dos músculos, diminui as dores musculares e promove relaxamento e o bem-estar.

Cuidado com a postura para dormir

Poucos sabem que a postura para dormir influencia a qualidade do sono. Dormir bem, fortalece o sistema imunológico e de forma adequada, previne dores, tensões e compressões da coluna vertebral e das articulações envolvidas. A fisioterapeuta Fabíola afirma que os suportes (travesseiros) devem ser, preferencialmente, escolhidos a partir de orientação profissional.

Respire longa e profundamente

O simples ato de respirar profundamente contribui para melhorar as dores na coluna, principalmente lombares. Isso porque o diafragma tem um papel importante no controle da coluna, agindo como um estabilizador. Quando respiramos pelo diafragma, exigimos não só o próprio músculo, mas também músculos abdominais, peitorais e dos ombros. Todos eles ajudam a manter uma postura correta.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário