Saiba como o seguro do seu carro poderá custar a metade

O seguro auto popular, que promete ser mais barato do que a versão tradicional, está prestes a sair do papel. No início de outubro, a Susep (Superintendência de Seguros Privados) publicou uma resolução que estabelece as regras para esta nova modalidade de seguro, voltada para os veículos com mais de cinco anos de fabricação.

O auto popular se difere dos demais por permitir o reparo de carros acidentados com peças originais seminovas ou aquelas classificadas como genéricas. Nos bastidores do setor de seguros, as companhias estão empenhadas justamente em desenvolver sistemas operacionais para controlar e monitorar o fluxo deste novo conjunto de peças automotivas que será utilizado.

Mercado secundário

A oferta de seguro auto popular deve começar assim que for solucionada esta questão relacionada à gestão do novo sistema. A expectativa é que as seguradoras agora consigam desenvolver produtos mais baratos e, dessa forma, atender aos donos de carros que circulam sem seguro.

Segundo João Francisco Borges da Costa, presidente da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), eliminou-se agora o principal entrave para a comercialização do auto popular. “Poder usar peças do mercado secundário foi fundamental. O que nos preocupava muito eram a logística de distribuição e os volumes necessários de peças. Com as medidas que foram tomadas, entendemos que essa parte tenha sido equacionada.”

A grande vantagem do auto popular é baratear o seguro. “Usando peças mais baratas, reduzo significativamente o custo de reparação do carro, portanto consigo oferecer um seguro mais barato”, afirma Richard Hesser Furck, CEO da H&H Seguros.

Público-alvo

O público-alvo do seguro popular são os proprietários de veículos com mais de cinco anos de uso. “Entendemos que até cinco anos existe ainda uma garantia de fábrica para várias peças e componentes do veículo”, diz Borges da Costa. A previsão, segundo ele, é que as empresas passem a ofertar essa modalidade de seguro no próximo trimestre.

Enquanto o auto popular não começa a ser vendido, o mercado precisou se adaptar para atender às necessidades do consumidor em tempos de crise. Muitas empresas lançaram produtos com cobertura reduzida (somente furto e roubo) ou com menos benefícios. “Estamos vivendo uma época de downgrade. Quando o dinheiro está curto, o concorrente do seguro não é o supérfluo ou outro seguro menos sofisticado. O seguro passa a competir com a escola do filho, com a compra do mês”, diz Furck.

Para o presidente da FenSeg, o auto popular não vai competir com produtos vinculados ao uso de rastreador e que cobrem apenas furto e roubo. “A cobertura de furto e roubo com rastreador pega mais o veículo seminovo da pessoa que está com orçamento muito apertado, que teme mais problema com roubo e não está preocupada com colisão.”

Arrecadação

A expectativa é que o seguro popular aumente em 10% o número de veículos segurados no País, que hoje é de 17,5 milhões. A arrecadação com seguro de automóveis caiu 2,6% nos primeiros oito meses do ano em relação ao mesmo período de 2015. Borges da Costa diz que a previsão do setor é fechar o ano muito próximo do resultado do ano passado.

O setor só não caiu mais devido ao elevado índice de roubos. “Com o risco de roubo aumentando nas grandes e médias cidades, estamos conseguindo manter um índice de renovação relativamente aceitável. O problema é que, para crescer, o mercado precisa da venda de carro zero, e aí temos uma queda substancial.” (Folhapress)

