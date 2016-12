Saiba como organizar a parte financeira para sua viagem de férias

A proximidade do fim de ano, as férias escolares e o Carnaval animaram as famílias com renda de até 2.100 reais a planejarem uma viagem. Segundo levantamento do Ministério do Turismo, em outubro, 10,9% das pessoas nessa faixa de renda declararam que pretendem viajar no fim de ano ante a intenção de 8,6% registrada no mesmo período do ano passado.

Para conseguir realizar esse desejo, porém, é essencial fazer um planejamento financeiro e ficar atento às ofertas de agências de turismo, companhias aéreas e hotéis e pousadas.

Estabelecer os gastos mais importantes e economizar nas despesas também são o caminho para realizar a tão sonhada viagem, de acordo com o educador financeiro Reinaldo Domingos. “Deve-se economizar em outras despesas e redirecionar esse valor para a realização da viagem”, orienta.

O economista Mauro Calil sugere pelo menos seis meses de planejamento para não ter que se preocupar com as contas a pagar após a viagem. “O ideal é se organizar para pagar tudo à vista. Se a empresa oferecer parcelamento sem juros e você puder pagar de uma vez, negocie um desconto de 15%. Se não der para economizar o necessário e pagar à vista, parcele o mínimo possível.”

Viagens decididas de última hora também ficam mais caras. De acordo com o site de pesquisa de preços Momondo, as passagens aéreas podem ficar até 28% mais baratas quando compradas com 56 dias de antecedência. O mesmo vale na hora de reservar hotel ou pousada.

Dicas.

Os especialistas aconselham listar três destinos e, então, pesquisar os preços de passagem, hospedagem e passeios em cada um.

Outra dica, de Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste, associação de consumidores, é pesquisar bem o estabelecimento, seja com amigos, sites de reclamação, seja na Justiça. Ao fazer compras on-line, ela sugere que o cliente copie todas as etapas da compra para garantir tudo o que foi prometido.

Saiba seus direitos.

Por agência:

Antes de fechar o pacote, peça indicações a amigos e avalie se o estabelecimento tem registro no Cadastur (www.cadastur.turismo.gov.br). No contrato, verifique se estão informados dias de viagem, roteiro, tipos de acomodação e transporte, passeios, preços e condições para alteração, cancelamento e reembolso.

Por conta própria:

Pesquise bem a reputação dos sites que vendem passagens e hospedagens por meio de reclamações ou ações na Justiça. Ao fazer a reserva, salve todas as telas de passo a passo da compra. Esses documentos servirão como comprovante do que foi oferecido pela empresa.

Atraso do voo:

Após quatro horas de atraso, a companhia aérea tem obrigação de acomodar o passageiro. Nesse caso, o consumidor também tem a opção de pedir à empresa o reembolso do valor pago.

Perda do voo:

Caso o passageiro perca o voo, a empresa não tem obrigação de colocá-lo em outro. Em caso de desistência da viagem, é preciso avisar a companhia aérea. A passagem poderá ser remarcada ou guardada para outra ocasião, mas a empresa pode cobrar uma multa.

