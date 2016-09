Saiba como perder 30 quilos em um ano

Para evitar problemas de saúde no futuro, a executiva Denise Ribeiro, 37 anos, decidiu adotar uma rotina de exercícios. Deu certo. Em 12 meses, ela deixou 30 quilos para trás. Após quase três anos da mudança, ela mostra do que a força de vontade e a disciplina são capazes. Acompanhe abaixo o relato e inspire-se também a mudar para melhor os seus hábitos.

“Comecei a trabalhar em uma empresa de produtos esportivos e achava que aquele mundo não era o meu, por causa do meu peso, da minha alimentação e do sedentarismo. Um dia fui ao médico, fiz exames de rotina e percebi o quanto precisava emagrecer. Os resultados mostraram que eu estava hipertensa, com pré-diabetes e tinha gordura no fígado. Diante de tudo isso, o médico me deu um chacoalhão. Disse que talvez eu pudesse nem sentir agora, mas, no futuro, teria sérios e graves prejuízos.

Assustada, dei o primeiro passo e me matriculei na academia. Estipulei uma meta: iria de segunda a sexta-feira e faria todas as aulas. Não foi só isso, mudei minha alimentação. Cortei o suco e o refrigerante durante o almoço. Conversei com uma nutricionista que orienta a minha rotina até hoje. Comecei a participar de corridas. Foi uma forma de me incentivar e a progredir, porque a cada corrida concluída, eu tentava ir além.

Em um ano, consegui emagrecer 30 quilos. Só ganhei, pois além de mudar minha vida, agora sirvo de inspiração aos outros. Hoje, após três anos, passei de mais de 120 quilos para 90 quilos. Outra boa notícia é que a hipertensão e o pré-diabetes foram controlados. Neste ano quero correr uma meia maratona, ou seja, 21 quilômetros. Para isso, vou perder mais sete quilos.”

