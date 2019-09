Saiba como proteger as crianças na internet

Com a polêmica envolvendo a personagem japonesa Momo – que era usada para ensinar os menores a cometer o suicídio em vídeos de slime, uma espécie de massa caseira maleável, no Youtube Kids –, muitos debates foram intensificados acerca da segurança das crianças na internet. Com seus olhos arregalados, a boneca aparece em vídeos infantis no YouTube.

Os dispositivos móveis podem ser grandes aliados para o desenvolvimento infantil, desde que seu uso seja supervisionado. Pensando nisso, a PlayKids, plataforma de conteúdo educativo, disponibilizou algumas dicas aos pais que querem evitar que seu filhos acessem conteúdos inapropriados disponíveis no ambiente virtual.

1 – Converse

O diálogo é fundamental para que as crianças compreendam os riscos que o uso indiscriminado da internet pode oferecer. Leve em conta a idade do pequeno e busque uma abordagem que vá ao encontro da sua capacidade de compreensão.

É ideal que as crianças sintam-se seguras para contar quando algo que elas assistiram ou presenciaram ultrapassa os limites do que vocês conversaram juntos sobre o que é adequado ou não.

2 – Monitore

Nos primeiros anos de vida, os pequenos não conseguem distinguir o que é real e o que é fantasia. Portanto, tudo que é exposto às crianças pode ser compreendido por elas como realidade e por isso o monitoramento pelos pais se torna crucial, a fim de garantir que a criança só absorva o que for adequado.

3 – Estabeleça limites

A tecnologia pode estimular a independência, criatividade e autonomia, porém só é saudável com dosagem de tempo e sem excessos. Estabeleça um equilíbrio entre o online e o offline com jogos e brincadeiras que incentivem o diálogo e a socialização.

4 – Atente-se aos conteúdos considerados “infantis”

Alguns conteúdos aparentemente inofensivos disponíveis na internet podem não ser tão inofensivos assim. Frequentemente são polemizados na mídia vídeos falsos que já chegaram a fazer parte da lista de relacionados aos programas preferidos entre as crianças.

Imitando até mesmo desenhos famosos, como Peppa Pig e Frozen, eles possuem materiais inapropriados para crianças, em que os personagens infantis fumam cigarros, são torturados com instrumentos de dentista e transformam pessoas em zumbis com injeções. O próprio caso da boneca Momo se configura como perigoso, principalmente por interromper vídeos infantis.

5 – Procure plataformas seguras

Os filtros de recomendação que sugerem conteúdos infantis não são suficientes. Considere ferramentas de conteúdo restrito, curado por especialistas.

Deixe seu comentário: