Saiba como publicar fotos no Instagram com a melhor qualidade possível

Para publicar fotos com qualidade melhorada no Instagram é necessário fazer um tratamento prévio na foto. Não adianta fazer uma foto com a melhor câmera, salvar a imagem na mais altíssima resolução e depois publicá-la esperando que essas propriedades serão mantidas.

O Instagram possui algumas regras que devem ser levadas em consideração na hora de publicar uma foto, senão a própria plataforma irá alterar as características da foto para otimizar a publicação.

O ideal é publicar fotos no formato “portrait” (vertical ou retrato) – isso significa que as fotos terão que ter sido salvas no formato vertical correspondente ao feed e deverão seguir a proporção 4:5 com um tamanho mínimo de 1080 x 1350 pixels. Pode-se usar o aplicativo Adobe Photoshop Express para ajustar as fotos. O app está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Para ajustar as fotos, siga os seguintes passos: Instale e execute o Adobe Photoshop Express; Abra o aplicativo e importe a foto que será editada; Toque a opção de corte, no ícone posicionado abaixo da imagem; Toque em “Proporção” e localize a opção “Personalizado”; Defina a largura como 1350 px e a altura como 1080 px, clique em “aplicar” para salvar as configurações; Ajuste na tela a posição de corte da imagem e depois toque em “Exportar”.

Pronto! A sua foto está pronta para ser compartilhada no Instagram com uma definição e formato apropriados para a plataforma.

Duas fotos no mesmo story

Colocar duas fotos no mesmo Story é uma ação que pode ser feita de diferentes formas no Instagram. A própria rede social para iPhone (iOS) permite adicionar várias imagens em formato de adesivo para criar colagens criativas. Nos celulares Android, uma opção é recorrer a aplicativos externos para confeccionar as montagens. Em ambas as alternativas, é possível editar o post normalmente e adicionar textos, stickers, GIFs e desenhos antes de publicar. Confira, como colocar duas ou mais fotos no mesmo Story do Instagram.

No iPhone

Passo 1. Abra uma foto no Rolo da Câmera do iPhone e toque no ícone de compartilhamento localizado no canto inferior esquerdo da tela. Depois, escolha a opção “Copiar Foto”;

Passo 2. Abra o Instagram e toque no ícone de câmera para abrir um novo story. Defina um plano de fundo para sua montagem: você pode tirar uma foto na hora ou fazer upload de uma imagem da galeria. Então, toque no ícone de “Aa” para adicionar um texto;

Passo 3. Toque no cursor para que um menu de contexto apareça na tela. Então, toque em “Colar”. A foto será adicionada com um adesivo;

Passo 4. Repita o procedimento com quantas fotos quiser, movimentando e redimensionando os stickers para fazer a montagem desejada. Ao final, compartilhe sua foto com os amigos ou na sua história.

No Android

Passo 1. Instale o aplicativo de teclado virtual SwiftKey. Abra o app e selecione “Ativar SwiftKey”. Em seguida, ative a chave de utilização do SwiftKey no Android;

Passo 2. Voltando ao aplicativo, toque na opção “Selecionar SwiftKey”. Depois, marque a opção “Teclado SwiftKey”;

Passo 3. Toque no botão “Obter Melhores Predições”. Em seguida, escolha a opção “Agora não”;

Passo 4. Abra o Instagram e crie um novo story. Capture uma foto para criar um plano de fundo para sua colagem. Depois, toque no ícone de “Aa” para adicionar um texto;

Passo 5. No teclado SwiftKey, toque no ícone de alfinete. Depois, toque em “Criar”;

Passo 6. Escolha uma foto na galeria e toque na setinha azul para adicioná-la ao story em formato de adesivo. Repita o procedimento com quantas imagens quiser, movimentando e redimensionando os adesivos pela tela. Ao final, publique seu story normalmente.