Saiba como recuperar o PIN de segurança que é exigido na verificação em duas etapas no WhatsApp

Você sabe como recuperar o PIN de segurança que é exigido na verificação em duas etapas no WhatsApp? uando o aplicativo é reinstalado e a conta estava protegida pelo PIN de segurança, será necessário informá-lo para concluir a configuração.

A redefinição do código de segurança pode ser realizada de duas maneiras:

Primeira opção: através do e-mail informado quando foi ativada a verificação de duas etapas.

A redefinição do PIN de segurança usando a conta de e-mail cadastrada funciona da seguinte maneira: toque na opção “Esqueceu o PIN”; acesse a caixa de entrada do e-mail informado e localize a mensagem enviada pelo assistente de configuração do WhatsApp; toque sobre o link enviado no corpo da mensagem; toque sobre o botão “Confirm” para desabilitar a verificação de duas etapas.

Segunda opção: aguardar 7 dias após ter usado o aplicativo pela última vez; então o PIN de segurança será removido automaticamente e você poderá configurar novamente a sua conta, bastando apenas informar o código de ativação que for enviado por mensagem de SMS.

Pronto: o WhatsApp finalizará automaticamente a configuração da conta, mas vale salientar que a verificação de duas etapas foi desativada, é recomendável reativá-la para proteger a conta.

Golpe de acesso ao WhatsApp Web

Um e-mail informa que alguém usou o seu WhatsApp Web. Trata-se de um golpe para que você clique no link presente na mensagem (o “Sair de todos os computadores”). Essa mensagem é totalmente inventada: ela não foi enviada pelo WhatsApp e não tem nenhuma relação com os acessos a qualquer rede social sua.

O objetivo do e-mail é apenas enganar você para que você clique no link. Se você não encontrou esta mensagem na caixa de spam ou lixo eletrônico do seu provedor, significa que ele deixou passar esse golpe, infelizmente.

Caso você clique no link, você será levada ao download de um programa malicioso. Abrir a mensagem em si para vê-la não causa problemas, mas o link não deve ser acessado.

Caso você tenha clicado no link em um computador, você deve realizar uma varredura com seu antivírus.

Se você tentou acessá-lo a partir do celular, você provavelmente só terá problemas caso tenha recebido uma oferta para instalar um aplicativo. Se você prosseguiu com a instalação, deverá tentar desinstalar esse aplicativo e, se isso não for possível, realizar a restauração do celular às configurações de fábrica. Porém, a maioria desses golpes não funciona no celular e não deve ter acontecido nada. Duas cópias deste mesmo golpe avaliadas pelo blog Segurança Digital atacam apenas Windows.

Se você usa iPhone, não há risco algum. Não há casos registrados de golpes desse tipo que atinjam iPhone.

Vale a pena saber: todos os acessos ao WhatsApp são comunicados em notificações que aparecem em seu celular. Você pode verificar a lista de sistemas autorizados clicando no menu de três pontos e escolhendo a opção “WhatsApp Web”. As informações são do portal G1.

