Saiba como reduzir o excesso de açúcar em seu dia-a-dia

Comer um brigadeiro, uma torta ou qualquer outro tipo de doce é capaz de levar a pessoa a um estado de bom humor quase que espontâneo. Por outro lado, infelizmente, o excesso de açúcar no dia-a-dia pode trazer malefícios não só para quem quer emagrecer ou manter a boa forma, mas também para a saúde – basta lembrar o risco de doenças graves como o diabetes.

De acordo com especialistas, pequenas mudanças na rotina, como evitar produtos industrializados, podem proporcionar saídas para reduzir de forma considerável o consumo desse tipo de produto.

“O excesso de açúcar aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares”, reforça a nutricionista Haline Dalsgaard, diretora da plataforma Saúde no Prato. “Além disso, estamos consumindo calorias vazias, alimentos com valor nutricional baixo, que podem agravar situações de deficiências de nutrientes.”

Dar preferência aos alimentos naturais é sempre a melhor opção, dizem especialistas. A redução no consumo de açúcar, portanto, traz inúmeros benefícios. Além de melhorar o funcionamento do intestino, aumenta a energia e a disposição e evita até mesmo o envelhecimento precoce.

Para ter esses ganhos, não vale apenas diminuir o açúcar adicionado ao cafezinho ou aos sucos, apenas para mencionar alguns de seus usos mais comuns. Diversos produtos industrializados já trazem grande quantidade de açúcar em sua composição.

“A lista inclui o chá-mate pronto, sucos de frutas em caixinha, barras de cereal, alguns tipos de iogurte e biscoitos que se apresentam como ‘fitness’”, aconselha a nutricionista Samara Lopes, da Clinica Renewmed, que também recomenda uma mudança de postura que passa, inclusive, pela reeducação não só alimentar, mas também do próprio paladar. “É necessário que a pessoa pare de adoçar o que vai comer, e isso vale tanto para o açúcar quanto para os adoçantes. É preciso sentir e apreciar o sabor real dos alimentos.”

Problemas



O açúcar comum (sacarose) é um carboidrato encontrado tanto em alimentos in natura quanto nos industrializados. Nesse último grupo, que engloba os biscoitos, chocolates, refrigerantes e doces, os açúcares são encontrados em maior quantidade.

O seu consumo está associado com a produção de serotonina, um importante neurotransmissor relacionado, entre outras funções, com a regulação do sono e humor. Entretanto, esse carboidrato também pode causar danos ao nosso organismo.

Segundo recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde), apenas 10% do total de calorias consumidas diariamente devem ser provenientes do açúcar. Uma dieta saudável e ideal deve restringir-se a 5%. Isso significa que o ideal é que uma pessoa consuma 25 gramas de açúcar por dia ou, no máximo, 50 gramas.

O problema mais citado quando falamos em açúcares é a cárie, que se caracteriza pela desmineralização das estruturas dentárias, provocando dor e muitas vezes a perda do dente. Contudo, os problemas decorrentes da ingestão exagerada de açúcar vão muito além desse processo odontológico, podendo colocar até mesmo a vida de uma pessoa em risco.

O maior problema que pode ser causado pelo excesso de açúcar, sem dúvidas, é a obesidade. Essa doença grave, considerada por muitos uma epidemia mundial, é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas sérias, tais como problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes e até mesmo cânceres.

Além dos riscos decorrentes do excesso de peso, a grande quantidade de açúcar na alimentação pode sobrecarregar o pâncreas, que necessita produzir insulina constantemente para manter os níveis de glicose no sangue adequados. Essa produção pode não ser suficiente para suprir a necessidade do corpo ou não ser aproveitada adequadamente, desencadeando uma doença séria e perigosa conhecida por diabetes tipo 2.

