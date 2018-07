Saiba como se hospedar na suíte de Marilyn Monroe em Nova York

Duas gotinhas de perfume Chanel Nº5 já bastariam, mas quem quiser passar uma autêntica noite como Marilyn Monroe pode reservar um quarto no Lexington Hotel, em Nova York (EUA). Mais especificamente a Norma Jeane Suite, onde a atriz viveu durante um tempo, enquanto esteve casada com o jogador de beisebol Joe DiMaggio. As informações são do jornal O Globo.

“O pecado mora ao lado”

Rebatizada com o nome de solteira de sua hóspede mais famosa, esta suíte de 55 metros quadrados foi totalmente redecorada com objetos que lembram o design dos anos 1950 e fotos da atriz, sozinha ou com DiMaggio, com quem esteve casada por apenas 274 dias, ao longo do ano de 1954. O casal teve o Lexington Hotel como endereço durante as filmagens do clássico “O pecado mora ao lado”, lançado no ano seguinte.

Tecnologia

O piso de mármore em preto e branco contrasta com paredes e móveis em tons pastel. Móveis com pés palito e formas mais geométricas colaboram para o ar retrô. Mas a tecnologia dos dias atuais está presente em itens como uma televisão de 55 polegadas com tela plana e uma cafeteira das mais modernas.

Terraço

O projeto privilegiou a área do banheiro, também com muito mármore em preto e branco, e um amplo closet, decorado com bolsas da Bloomingdale’s. Mas a área mais agradável da suíte é o pequeno terraço, de onde se pode acompanhar um pouco a movimentada vida de Midtown Manhattan. Quantas horas Marilyn teria passado ali?

As diárias são dignas de estrelas de cinema (ou astros do esporte): a partir de US$ 1.200 por uma noite. Reservas e mais informações podem ser encontradas no site do hotel (lexingtonhotelnyc.com).

Suítes dedicadas a celebridades

O Lexington, que faz parte da Autograph Collection, rede de hotéis butique do Marriott, tem outras suítes especiais, algumas dedicadas a celebridades que se hospedaram por ali ou circulavam pelos arredores. É o caso de Ella Fitzgerald, nome corriqueiro nos letreiros das casas de show de Midtown e inspiração para a suíte Lady Ella, a maior do hotel, com dois quartos e decoração que remete à cultura do jazz. O radialista e apresentador de TV Arthur Godfrey e Ernest Hemingway são outras celebridades homenageadas nessas suítes especais.

