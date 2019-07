Saiba como será bola da decisão da Copa América 2019

Para a decisão final da Copa América Brasil 2019, que acontece neste domingo (7), no Maracanã, às 17h, a bola será diferente. A Nike Merlin Rabisco, que irá ser tocado pelos pés dos jogadores de Brasil e Peru, terá as cores preto e dourado, a data da decisão, o nome do estádio e as bandeiras de ambas seleções. A edição especial homenageia a final do campeonato mais antigo de seleções do mundo.

As mesmas características técnicas da bola serão mantidas. Entretanto, a Rabisco foi desenvolvida com uma superfície de impacto maior, o que deve contribuir para que o chute dos profissionais sejam mais certeiros. Outra peça que mudou na bola foi a bexiga, que agora é de látex. Antes, era feita de borracha. Outra grande novidade é a tecnologia All Coddition Control (Controle em Todas as Condições, em tradução livre) que foi implementada na bola para o toque seja mais preciso e controle todas as condições de clima e de campo.

A partir desta quinta-feira (4), a Rabisco será disponibilizada no site da Nike e nos mercados para quem ficou com vontade de jogar com a nova bola!

