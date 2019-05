Saiba como será o teleférico que ligará dois parques da Disney em Orlando

A Disney Parks revelou na sexta-feira (24) mais detalhes sobre o Disney Skyliner, novo sistema de gôndolas que ligará dois de seus parques temáticos no Walt Disney World, além de quatro hotéis, em Orlando (EUA). O novo meio de transporte estará aberto ao público no outono do Hemisfério Norte, ou seja, entre os meses de setembro e dezembro. Esta é uma das novidades anunciadas pela empresa para seus parques na Flórida.

As gôndolas vão circular entres o Hollywood Studios (onde, em 29 de agosto, será inaugurada a primeira fase de Star Wars: Galaxy’s Edge) e Epcot, oferecendo um visual inédito dos parques, a 18 metros de altura. O sistema também conectará quatro hotéis dentro do complexo: Art of Animation Resort, Pop Century Resort, Caribbean Beach Resort e o novo Riviera Resort, que tem previsão de inauguração no outono do Hemisfério Norte e já está aceitando reservas.

O teleférico Disney Skyliner será composto por 300 cabines fechadas, suspensas por cabos de aço. Algumas delas serão pintura externa temática, com imagens de personagens de animações da empresa, como “Frozen”, “Moana” e “Zootopia”.

Banquete com Cinderella

Outro anúncio feito pela Disney Parks nesta sexta-feira é uma nova experiência no Magic Kingdom, também na Flórida. Um tipo de reserva especial no Cinderella’s Royal Table, restaurante temático que fica dentro do Castelo da Cinderela, vai incluir acesso à área VIP para assistir ao show noturno “Happily Ever After” seguido de um banquete especial.

Nesse pacote comemorativo, além de menu exclusivo e taça de espumante, os visitantes poderão se encontrar com as principais princesas do universo Disney, incluindo a anfitriã, Cinderela. Após assistir à queima de fogos de uma área reservada, os convidados da princesa darão prosseguimento ao banquete, agora já na sobremesa, no Tomorrowland Terrace.

Novo japa no Epcot

Dos parques da Disney em Orlando, o Epcot é onde há o maior esforço para se reverter a ideia de que a dieta do visitante se resume a pizza, hambúrguer e coxa de peru. O parque, que sedia um festival gastronômico anual e abriga cozinhas especializados dos mais variados países, irá ganhar mais uma opção de restaurante. É o japonês Takumi-Tei, que significa “casa do artesão”, previsto para abrir as portas nos próximos meses, no verão do Hemisfério Norte.

Ele ficará no pavilhão do país asiático e incluirá no cardápio do jantar a famosa carne de wagyu. Será oferecido aos clientes também um menu degustação com o tradicional serviço de chá. Na carta de bebidas, coquetéis variados, cervejas artesanais, saquês e vinhos.

