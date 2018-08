Saiba como tornar melhor a viagem na classe econômica

Perfeito seria dormir numa poltrona que reclinasse até virar cama. Comer uma comida fresca em vez da requentada. Flutuar sempre em céu de brigadeiro, sem trancos, nem barrancos. Perfeito mesmo, definitivamente, seria fechar os olhos e se teletransportar até o destino de viagem, sem enfrentar burocracia, fila, imigração e cãibras.

Mas não tem jeito: quando o assunto é viagem, quase sempre há um voo entre você e o lugar onde quer ou precisa estar. Para a maioria dos viajantes, uma poltrona na executiva é um luxo distante em tempos de real tão desvalorizado. No aperto da classe econômica fica difícil sonhar com o voo perfeito. Mas é possível, sim, tentar melhorar a qualidade de vida a bordo. E há muitas dicas para isso.

Tem até fórmula matemática. O buscador de passagens aéreas Skyscanner.com.br, criado na Escócia em 2003 e atuando no Brasil desde 2012, fez um levantamento dos principais indicadores de satisfação de passageiros. Com base neles, a matemática Eugenia Cheng, professora da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, criou uma equação cujo resultado mostra a chance de um voo ser “perfeito” quanto mais próximo de 10 for o resultado.

A fórmula considera o horário e a pontualidade do voo, mais o espaço das poltronas, tudo na classe econômica. Mas outros fatores, segundo o levantamento do Skyscanner, ajudam a aumentar o nível de, vá lá, perfeição do voo. Entre elas, comida e bebida de boa qualidade sem cobrança extra, serviço atencioso e voo sem turbulências. Pagar pouco também deixa os passageiros felizes. E até a paisagem que se vê da janela pode ajudar o tempo a passar mais rápido e, assim, aumentar o nível de satisfação do viajante.

Reunimos, a seguir, avaliações que fazem a diferença na hora de escolher por qual companhia viajar, e as dicas indispensáveis para deixar o seu voo na classe econômica o mais tranquilo possível – se não perfeito, pelo menos, mais agradável.

Pontualidade

Fica fácil entender por que a pontualidade é um dos três macrofatores que mais influenciam a percepção de satisfação dos passageiros em relação ao voo, segundo a fórmula criada pela matemática Eugenia Cheng, da inglesa Universidade de Sheffield, para o buscador de voos Skyscanner. Para não se estressar, nosso conselho é evitar marcar compromissos em que a pontualidade do voo seja fundamental. Mas se for inevitável, siga alguns conselhos simples.

Meteorologia

No balanço das horas (e das nuvens) tudo pode mudar, mas checar a meteorologia um dia antes vai prepará-lo para possíveis dissabores – e, quem sabe, você poderá remarcar aquele compromisso para outra data.

Cheque o status do voo

Controlar os humores do clima é difícil e independe da vontade das aéreas. Mas, para reduzir as chances de passar raiva no aeroporto, consulte antes de sair de casa o status do voo – confirmado, atrasado ou cancelado – em português, no site da Infraero: bit.ly/viainfraero. Se estiver fora do Brasil, o Flight Radar mostra voos em tempo real do mundo todo – você também pode baixar o aplicativo para iOS, Android e Windows.

Escolha da companhia

É verdade também que algumas empresas são mais pontuais que as outras. No relatório anual da consultoria inglesa OAG, que reúne dados de 900 companhias e 4 mil aeroportos pelo planeta, a brasileira Azul foi a terceira mais pontual do mundo em 2015, com 91,03% de pousos efetivamente realizados no horário marcado. Ficou atrás da Air Baltic, da Letônia (94,39%), e da panamenha Copa (91,69%).

Assento

Poltrona minimamente espaçosa, de preferência sem vizinhos, e pouca turbulência. Esse seria o assento dos sonhos dentro das limitações da classe econômica.

Preço

Voo barato é voo feliz. No estudo conduzido pelo buscador Skyscanner com 2,5 mil internautas, 88% disseram que se sentem mais satisfeitos quando economizam na compra do bilhete aéreo.

Comida de avião

Provar uma comida turca já no avião a caminho de Istambul parece uma boa forma de entrar no clima da viagem, certo? O cardápio típico é servido na Turkish Airlines, que opera voos entre São Paulo e Istambul. Os pratos garantiram à empresa o segundo lugar na lista de melhores comidas em classe econômica do mundo no mais recente ranking Skytrax. A sul-coreana Asiana ficou em primeiro. Comer bem a bordo faz mais felizes 80% dos viajantes consultados na pesquisa sobre voo perfeito do site Skyscanner. E a consultoria Skytrax não é a única a avaliar comida de avião pelo mundo.

A revista Saveur, uma das publicações de gastronomia mais prestigiadas do mundo, baseada em Nova York, perguntou tanto aos seus degustadores profissionais quanto aos leitores quais empresas aéreas tratam bem o paladar dos passageiros da classe econômica. Os dois grupos escolheram a Singapore – que voa de São Paulo a Cingapura – graças às receitas asiáticas e ao cuidado no serviço.

Deixe seu comentário: