Saiba como trazer o novo iPhone 7 para o Brasil

Os iPhones 7 e 7 Plus já começaram a ser vendidos em 27 países – a lista não inclui o Brasil. Não há previsão da chegada dos lançamentos da Apple no mercado brasileiro, mas, se a empresa americana mantiver a tradição dos últimos anos, deve ser apenas em novembro. Se você não pretende esperar até lá e quer aproveitar uma viagem internacional para realizar esse sonho, é preciso tomar cuidado.

Os aparelhos já estão à venda nos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Porto Rico, Singapura, Espanha, Suécia, Taiwan, Emirados Árabes e Reino Unido. No mercado americano, por exemplo, o iPhone 7 custa a partir de 649 dólares (mais de 2 mil reais), nas capacidades 32, 128 e 256GB, pois não existe mais o modelo com 16GB de memória. Já o iPhone 7 Plus é vendido em versões a partir de 769 dólares (cerca de 2,5 mil reais).

Se você está considerando a compra do aparelho no exterior, é preciso se atentar às regras fiscais, que estabelecem um limite de 500 dólares (cerca de 1,6 mil reais atualmente) por pessoa do que pode ser trazido sem pagamento de imposto de importação. A taxa é de 50% sobre o valor que exceder o teto. Ou seja, além de pagar os 649 dólares do valor do produto, por exemplo, o usuário ainda teria que desembolsar mais 74,5 dólares de imposto (50% sobre os 149 dólares que excedem o valor-limite). Portanto, é preciso considerar esse acréscimo e avaliar se vale a pena ou não pagar, pelo menos, 723,5 dólares (ou quase 2,4 mil reais) pelo lançamento. Considerando o preço no País, podemos dizer que, mesmo com o pagamento do tributo, ainda é financeiramente vantajoso comprar no exterior. Os modelos 6S e 6S Plus chegaram ao Brasil custando 3.999 reais.

Ainda assim há uma forma de o produto – mesmo excedendo a cota – entrar no País sem o pagamento do imposto. Como aponta José Roberto Adalardo de Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal, os bens considerados usados ou de uso pessoal terão direito à isenção, sendo permitido uma máquina fotográfica, um relógio de pulso e um telefone celular por viajante.

“O smartphone precisa obrigatoriamente estar em uso, o que inclui o chip de uma operadora”, afirma ele, que diz que não é nem preciso se livrar da caixa do aparelho – como muitos viajantes acabam fazendo com medo de serem taxados. “Vale ressaltar, no entanto, que ele não pode ter mais nenhum outro aparelho em sua bagagem.”

Quem não seguir as regras corre o risco de pagar o dobro da tributação ao ser flagrado na alfândega. Isso porque, além do imposto, será cobrada uma multa também no valor de 50% do excedente do limite. E se você tiver que pagar a multa, o seu iPhone vai acabar custando 760,75 dólares (em torno de 2,5 mil reais), não mais 723,5 dólares. É importante guardar as notas fiscais dos produtos comprados, para a comprovação dos gastos e para a tributação exata das compras. Caso contrário, a Receita Federal tributa as compras a partir da média do valor de mercado – o que pode acabar com possíveis descontos que possa ter conseguido.

Bens comprados nas lojas do Free Shop de desembarque não precisam ser declarados e não entram na cota de 500 dólares por pessoa. Na dúvida, o ideal é consultar o Guia do Viajante, disponível no site da Receita Federal.

Assistência técnica.



Um cuidado não menos importante está relacionado à garantia e à assistência técnica. Em nota, a Apple afirmou que todo produto homologado no Brasil (incluindo os comprados no exterior) possui suporte no País. “No caso de iPhone, desde o ano passado, os produtos comprados nos EUA, por exemplo, que não são homologados no Brasil, têm suporte. Mas o consumidor deve estar de acordo que o reparo pode gerar um substituto nacional.”

