Saiba como turbinar a internet do seu celular

Hoje em dia, é comum usarmos a internet em praticamente todas as atividades feitas no telefone. Por isso, é comum querer deixar a internet no celular mais rápida.

No entanto, isso pode depender de diversos fatores. Desde a disponibilidade da operadora na sua região até configurações no smartphone podem ajudar a deixar a internet no celular mais rápida, ou mais lenta.

E convenhamos que não é nada agradável precisar da conexão para realizar uma tarefa e encontrar dificuldade. Imagine querer pedir um táxi ou Uber e não conseguir por causa da internet lenta? Ou ainda ter problemas em fazer transações no internet banking?

São muitos os inconvenientes que a conexão lenta pode causar. Por isso, listamos 7 dicas para deixar a internet do seu celular mais rápida. Confira as recomendações e coloque em prática agora mesmo!

1. Verifique a cobertura da sua operadora

Muitas vezes, a única solução para aumentar a velocidade da sua conexão com a internet é trocar de operadora. Contudo, antes de tentar outros métodos, verifique a cobertura da operadora na sua região.

Entretanto, também é importante observar como está o seu sinal. Se ele costuma ficar baixo, pode ser que essa seja a causa da lentidão. Além disso, verifique se o aparelho consegue se conectar à rede 4G na maior parte do tempo. A frequência oferece uma velocidade mais alta do que o 3G, por exemplo.

Todavia, se você chegar à conclusão de que é esse o seu problema, busque por outras opções. Converse com amigos, parentes próximos e vizinhos para saber qual operadora eles usam e se estão satisfeitos com ela.

Saiba que fazer a migração ou a portabilidade para outra operadora é muito fácil. No segundo caso, basta escolher a empresa que quer contratar e fazer o pedido. Ela mesmo vai providenciar a mudança para você.

No entanto, se você chegar à conclusão de que não é esse o problema, confira a seguir mais dicas para aumentar a velocidade da sua internet móvel.

2. Reinicie o seu smartphone

Muitas vezes, deixar sua internet no celular mais rápida é bem simples. Caso a lentidão seja repentina, tente reiniciar o aparelho.

Contudo, também vale a pena verificar se ele não está no Modo Avião, por exemplo. Aliás, você pode ativar e desativar essa funcionalidade. Essa é uma maneira de fazer com que o celular se conecte novamente à rede da sua operadora. Assim, é possível que a internet fique mais rápida no aparelho novamente.

3. Faça uma limpa nos seus aplicativos

Se você é daqueles que baixa um monte de aplicativos que nem usa, pode ter problemas de lentidão da internet móvel. Isso porque, mesmo que não esteja usando eles no momento, pode ser que estejam rodando em segundo plano. Dessa forma, sua velocidade de conexão é dividida com esses apps que você nem quer usar no momento.

4. Feche os aplicativos que não estiver usando

Assim como aplicativos instalados rodando em segundo plano podem causar lentidão, aqueles abertos sem uso também. Então, para tentar deixar a internet do seu celular mais rápida, tente fechar os apps que não está usando no momento. Isso vale para todos eles.

5. Limpe o cache

Acumular cache nos seus aplicativos pode deixar não só a internet lenta, como todo o celular. Por isso, é recomendo fazer a limpeza periodicamente.

Você pode ir nas configurações do seu aparelho e clicar na opção para visualizar os aplicativos instalados. É possível fazer a limpeza de um por um. Contudo, caso prefira acelerar o processo, dá para baixar aplicativos que limpam todo o cache de uma só vez. Esse truque para deixar a internet do celular mais rápida pode ser feito em aparelhos Android e iOS.

6. Evite downloads e sites pesados

O que também pode ajudar a deixar a internet do celular mais rápida é o modo como você utiliza ela. Por exemplo, deixe para fazer downloads quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi. Assim, não vai prejudicar a velocidade da sua internet em outras atividades enquanto baixa arquivos.

Além disso, é bom evitar sites pesados. Aqueles com muitas fotos e informações gráficas podem drenar a velocidade da sua internet. Contudo, os navegadores também oferecem a opção de Modo Leitura, por exemplo. Dessa forma, imagens deixam de ser carregadas, priorizando os textos.

7. Use o Wi-Fi

Se mesmo com as dicas anteriores a sua conexão não ficar mais rápida, tente o Wi-Fi. A velocidade costuma ser mais alta do que a do 3G ou 4G, por exemplo. Além disso, hoje em dia muitos estabelecimentos contam com a conexão gratuitamente.

Contudo, algumas operadoras oferecem ainda pontos de conexão Wi-Fi de forma gratuita. Basta, claro, ser cliente para poder usar. A Oi e Claro/NET são duas empresas que contam com essa facilidade. Os pontos de acesso estão espalhados por todo o Brasil.